كيف تستطيع إسعاد كل برج؟

قد يسعد الإنسان من سماع كلمة طيبة أو تناول قطعة شيكولا أو حتى السفر لإحدى المناطق الساحلية وغيرها من أسباب السعادة التي تختلف من شخص لآخر حسب ميوله وأهوائه، وقد أشار علماء الفلك إلى إن أسباب السعادة تختلف أيضاً حسب صفات الأبراج الفلكية. فكيف تستطيع إسعاد كل برج؟
برج الحمل
يفضل برج الحمل المغامرة والإنطلاق، لذلك يشعر بالسعادة عند السفر والغوص تحت الماء أو تسلق الجبال وممارسة بعض الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم أو ركوب الدراجات .
برج الثور
يحب برج الثور أن يشعر دائماً بالتقدير ممن حوله، لذلك فهو يشعر بالسعادة عند دعوة أحد الأشخاص له لتناول الأطعمة الفاخرة أو المطبوخة بالمنزل، لأنه يعتبر ذلك نوع من أنواع تقدير الأخرين له.
برج الجوزاء
لا شيء يجعل الجوزاء أكثر سعادة من القدرة على العثور على شخص ما يتحدث معه لفترة طويلة من الوقت، فى مختلف الأمور، ويتوافق معه فى الفكر وروح الدعابة.
برج السرطان
يفضل برج السرطان الأشياء القديمة، لذلك فهو يشعر بالسعادة عند زيارة أحد المتاحف الأثرية أو المنزل القديم الذى كان يعيش فيه، أو الحصول على كتاب عمره أكثر من مائة عام .
برج الأسد
يفضل برج الأسد أن يشعر بإهتمام من حوله، لذلك فهو يشعر بالسعادة عندما يمدحه أحد أو يتلقى هدية باهظة الثمن.
برج العذراء
يشعر برج العذاء بالسعادة البالغة عند التسوق لأنه يفضل بين الحين والآخر التجديد فى كل شىء بمنزله وأيضاً بملابسه، كما أنه يشعر بالرضا عن نفسه عندما يحقق أحد أهدافه المستقبلية .
برج الميزان
يفضل برج الميزان العيش فى رفاهية، والشعور بالاسترخاء، لذلك فهو يشعر بالسعادة عند تلقى هدية باهظة الثمن أو قضاء بعض الوقت بأحد المنتجعات الصحية أو عند القيام برحلة منطاد الهواء الساخن أو رحلة باهظة الثمن إلى بعض الجزر النائية.
برج العقرب
يعتبر الغموض من صفات برج العقرب، لذلك فهو يستمتع بحل الألغاز ومعرفة كل شىء مجهول لا يعرفه أحد.
برج القوس
يفضل برج القوس السفر والحرية، لذلك فهو يشعر بالسعادة عند القيام بالمغامرات المختلفة، كما يفضل تأدية التمارين الرياضية التى تحتاج للكثير من الحركة والتحدى مع أحد الأشخاص.
برج الجدي
لا يحب برج الجدي العبث، لذلك فهو يشعر بالسعادة عند رؤية الأشياء منظمة مثل ترتيب مكتبه فى العمل أو ديكور منزله.
برج الدلو
لا أحد يعرف ما يفكر فيه برج الدلو، لأنه من الأبراج التى تفضل التفكير خارج الصندوق، لذلك فهو يشعر بالسعادة عند تنفيذ افكار غريبة لا يتوقعها الآخرين.
برج الحوت
يحب برج الحوت الجلوس أمام البحر، لذلك فهو يشعر بالسعادة عند ممارسة الرياضات المائية، أو التواجد فى المنزل بين أفراد عائلته.