Advertisement

منوعات

الهبوط "كارثي"... اشتعال النيران في طائرة في أميركا (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2022 | 11:44
A-
A+
Doc-P-964624-637915205741616826.jpg
Doc-P-964624-637915205741616826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بشكل جزئي واشتعال النيران فيها أثناء هبوطها في مطار مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.


وكان على متن الطائرة القادمة من جمهورية الدومينيكان أكثر من 130 شخصا بينهم 11 من طاقمها، عندما وقع الحادث في مطار ميامي.
Advertisement

ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أي مشكلة، لكن عندما بدأت الطائرة بالهبوط على مدرج المطار تحطمت عجلاتها، ما جعل الهبوط كارثيا.
 
وأظهرت لقطات النيران تشتعل في الطائرة التي سارت فترة من الزمن بلا عجلات، وهرعت فرق الإنقاذ سريعا إلى الطائرة من أجل إخلاء الركاب وإخماد النيران التي اشتعلت.

وقال أحد الركاب ويدعى باولو غارسيا: "كنت أعتقد أني سأموت. لقد كان رجل كبير السن بجاني وحضنته، فالأمر كان مرعبا".
 
 وسادت حالة من الرعب بين الركاب من جراء التصادم المتكرر على متن الطائرة، التي كانت تسير على مدرج الطائرة بلا عجلات، مما ألحق أضرار كبيرة بالطائرة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة إن عجلات الطائرة تحطمت.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-06-22
12:29 | 2022-06-22
12:27 | 2022-06-22
12:22 | 2022-06-22
12:18 | 2022-06-22
12:14 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website