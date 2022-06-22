سرقت مبلغًا كبيرًا كان مخصصًا لإجراء عملية جراحية لأمها وتسوقت به!

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سرقت مراهقة صينية من والدتها مبلغا كبيرا كانت تنوي إجراء عملية جراحية به، وذهبت بدلاً عن ذلك في جولة تسوق عبر الإنترنت.وإثر اختفاء المال، اتصلت الأم وزوجها بالشرطة في باودينغ بمقاطعة هيبي في شمال الصين للإبلاغ عن أن ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما أخذت 120 ألف يوان (18 ألف دولار أميركي) للتسوق عبر الإنترنت وشراء هواتف محمولة وملابس وطعام، وفقا لوسائل إعلام صينية.واتصلت الشرطة بمنصة التسوق على الإنترنت، ووجدت أن الفتاة أنفقت حوالي 4500 دولار، فأبلغت المنصة بأن المشتري قاصر ويستخدم أموالا مسروقة في محاولة لاسترداد المبلغ، وبالفعل نجحت في استعادة جزء منه.وكانت الأسرة قد ادخرت الأموال على أمل إجراء عملية جراحية للأم التي تعاني من آلام في فقرات ظهرها السفلى.