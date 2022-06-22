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منوعات
قتل والدته وشقيقه الصغير بطريقة مروعة!
Lebanon 24
22-06-2022
|
16:00
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أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه بسبب خلافات على الميراث بمنطقة المطرية في مصر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
وتوصلت تحريات مباحث القاهرة، في واقعة العثور على جثتي سيدة وطفلها بمنطقة المطرية، إلى أن الضحيتين تم قتلهما طعنا بسكين، وهما كلا من "نادية م. ح" في العقد الثالث من العمر، وطفلها "محمد ر خ" في العقد الأول، وأن وراء ارتكاب الواقعة ابنها الكبير.
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وبالانتقال والفحص عثر على جثتي السيدة وطفلها، وجار سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.
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