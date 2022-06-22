أثناء الرحلة... مضيفة طيران تعرض الزواج على صديقتها (فيديو)

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تقدمت مضيفة طيران، بعرض للزواج من صديقتها الطيارة، في نفس الشركة، على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء خلال رحلة جوية، من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلس، بحسب وسائل إعلام أميركية.كانت فيرونيكا روجاس قد التقت صديقتها أليخاندرا مونكايو على متن رحلة خطوط آلاسكا الجوية التي يعملان بها، في عام 2020، بحسب قناة "أيه بي سي 4".عندما خطرت الفكرة على رأس روجاس، اتصلت بكبار المسؤولين في شركة الطيران الذين تحمسوا لها، وكانوا يريدون التأكد من أن كل شيء سيمر على ما يرام بدون أي عقبات.