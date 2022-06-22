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منوعات
أثناء الرحلة... مضيفة طيران تعرض الزواج على صديقتها (فيديو)
Lebanon 24
22-06-2022
|
12:22
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تقدمت مضيفة طيران، بعرض للزواج من صديقتها الطيارة، في نفس الشركة، على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء خلال رحلة جوية، من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلس، بحسب وسائل إعلام أميركية.
كانت فيرونيكا روجاس قد التقت صديقتها أليخاندرا مونكايو على متن رحلة خطوط آلاسكا الجوية التي يعملان بها، في عام 2020، بحسب قناة "أيه بي سي 4".
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عندما خطرت الفكرة على رأس روجاس، اتصلت بكبار المسؤولين في شركة الطيران الذين تحمسوا لها، وكانوا يريدون التأكد من أن كل شيء سيمر على ما يرام بدون أي عقبات.
والأربعاء الماضي، طلبت روجاس من مونكايو مرافقتها في رحلة سريعة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس. جاءت على طائرة ألاسكا برايد إن ذا سكاي، التابعة للشركة.
أثناء الرحلة، سقطت روجاس على ركبة واحدة وعرضت على صديقتها الزواج، ,ووافقت عليه الأخرى بدورها مباشرة، قائلة "نعم".
وجاء الحدث خلال "شهر الفخر" الذي يتم الاحتفال به في يونيو من كل عام إحياء لذكرى أحداث ستون وول في نيويورك عام 1969 "عندما قاوم أفراد مجتمع الميم سوء معاملة الشرطة والتمييز" معتبرين إن "عملهم الاحتجاجي أدى إلى ولادة حركة حقوق الإنسان".
وبهذه المناسبة، قالت شركة الطيران إنها منحت كل شخص على متن الطائرة تذاكر مجانية لرحلة قادمة في ألاسكا.
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