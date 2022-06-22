"خطأ كارثي" من الشرطة... ينتهي بانتحار شاب شنقًا!

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كشفت تحقيقات لمحكمة بريطانية، الاثنين، عن تسبب "خطأ بشري" للشرطة، في إقدام رجل على شنق نفسه، بعد وصمه بأنه "مشتهي أطفال".وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017، عندما تم إلقاء القبض على البريطاني، بريان تمبل، في 8 حزيران، بزعم سرقته مجموعة من لفائف النقانق.ولكن عندما تم الإفراج عنه، ذكرت أوراق إطلاق سراحه بالخطأ أنه كان محتجزا بتهمة "التحريض على العلاقات الجنسية مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاما"، وتم وصفه بـ"مشتهي الأطفال"، وفقا لعدة صحف بريطانية منها "مترو".وأخبرت صديقة تمبل آنذاك سكان الحي بالاتهامات الخاطئة الموجهة إليه، ما تسبب في تعرضه إلى "الايذاء اللفظي والهجوم على منزله وضربه"، وتسبب ذلك في إقدامه على شنق بعد 6 أشهر من إطلاق سراحه، وفقا لصحيفة "ميرور".واستمعت محكمة "تيسايد كراون" (شمال بريطانيا)، إلى شهادة عائلة تمبل، التي قالت إنه دخل في حالة اكتئاب و"بدأ في شرب الخمر وتناول المخدرات"، بعد وصمة بتلك التهمة، وفقا لصحيفة "كوفنتري تليغراف".ورغم إصابته بالاكتئاب، لم يكن لدي تمبل "ميول انتحارية"، لكن الخطأ الوارد في ورقة الإفراج "من شأنه أن يدفع أي شخص إلى الجنون"، وفقا لشهادة شقيقة أمام المحكمة.أما شقيقته فقالت أمام المحكمة إنها "عثرت على صحيفة الاتهام الخاطئة في جيبه بعد انتحاره".وفي التحقيقات أمام المحكمة، اعترف محقق من شرطة كليفلاند أن ورقة الكفالة كانت "خطأ بشريا حقيقيا".