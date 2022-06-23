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في رسالة تحد وإصرار على النجاح.. طباخ مشهور يقيم حفلة شواء على أنقاض مطعمه

Lebanon 24
23-06-2022 | 02:00
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صنع طباخ جزائري مشهور، معروف باسم هشام كوك، الحدث، اليوم الأربعاء، بواقعتين: الأولى أثناء مشاركته مقطع فيديو يوثّق لحظات حريق مطعمه الذي افتتحه حديثاً، والثانية: عندما أقام حفل شواء مع رفاقه على أنقاض المطعم ووسط الرماد، في رسالة تحد وإصرار على النجاح.
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وتعرض مطعم هشام كوك لحريق، فجر اليوم الأربعاء، التهمه بالكامل، وتدخلت وحدات من الحماية المدنية لإطفائه، وظهر الطباخ على الموقع الاجتماعي إنستغرام ليطمئن متابعيه قائلا: "لكل من يسأل عني، أقول لكم بارك الله فيكم، لا توجد خسائر بشرية في الحريق، والمطعم احترق بالكامل". ويحظى كوك بمتابعة أكثر من مليون ونصف مليون شخص على إنستغرام.
 
لكن اللافت في القصة أن الطباخ كوك عاد لنشر فيديو آخر وهو يقيم حفل شواء مع رفاقه والعاملين في المطعم، وسط الرماد بعد إطفاء الحريق، وقال: "الدنيا نعيشها بالحلو والمر، وكل شيء من عند الله مرحبا به والحمد لله على كل حال والشكر لكل الفريق على وقفتهم" ليعود ويشارك صورا للدمار الذي خلفته النيران بعد إطفائها من قبل عناصر الحماية المدنية.

وأضاف كوك: "أقول لرجال الحماية المدنية، بارك الله فيكم. قاموا بما عليهم. كل شيء يعوض، وعلى الإنسان أن يحمد الله".
 
وأشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعل الطباخ، وأثنوا على صبره ورضاه على الرغم من أن ألسنة اللهب أتت على كل المطعم والتجهيزات.

ويعد كوك من أشهر الطباخين في الجزائر، وكان يقدم وصفات ناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته في يوتيوب، قبل أن يحقق حلمه في افتتاح محله الخاص بأولاد فايت، غربي العاصمة الجزائرية.
(العربية)
المصدر: العربية
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