Advertisement

منوعات

أرملة تنجب طفلاً من زوجها بعد وفاته بـ 14شهرًا وتستعد لإنجاب الثانى.. هذا ما قامت به!

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-964699-637915391827620417.jpg
Doc-P-964699-637915391827620417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تستطيع سارة شيلينبرجر، 41 عامًا، معلمة من أوكلاهوما بالولايات المتحدة، أن تستسلم لفكرة فقدانها لزوجها سكوت الذى توفى بسبب تعرضه لنوبة قلبية في شباط 2020 عن عمر يناهز 41 عاماً، واستخدمت أجنة مجمدة نتيجة عملية التلقيح أجراها زوجها الراحل قبل وفاته لتجنب منه طفلا بعد رحيله بـ14شهراً، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
Advertisement

أرملة تنجب طفل بعد عامين من وفاة زوجها وتستعد لإنجاب طفلها الثانى منه
 
ولم تكتفى سارة بطفل واحد من زوجها الراحل بل تسعى للحصول على طفل ثانٍ باستخدام عينة الحيوانات المنوية المجمدة لزوجها، وأشار التقرير إلى أن الزوجان كافحان من أجل الإنجاب وخاضوا معاً جولتين من التلقيح الاصطناعى وخلال هذه الجولات، تم تكوين وتجميد أجنة قابلة للحياة، وتمكنت من الحمل فى ابنها هايز باستخدام أحد الأجنة، في ايار 2021.

والآن ، سارة مصممة على إنجاب جنين آخر، حيث قالت :"كافحت أنا وزوجي من أجل الحمل وأردنا أسرة أكثر من أي شيء آخر.آمل وأدعو الله أن ينجح هذا النقل ويجلب طفلنا المعجزة الثاني إلى عائلتنا".

تجري سارة عملية نقل أجنة في 23 حزيران وستكتشف بعد أسبوعين ما إذا كانت ناجحة، قائلة: "إنه أمر عاطفي للغاية ، ولكنه مثير أيضًا.. أنا ممتن جدًا لأن لدي أمل في قطعة حية ثانية من زوجي في الأفق وأعلم أنه معي مثل Hayes ..أعلم أن هذا ما يريدني سكوت أن أفعله".
(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2022-06-23
23:34 | 2022-06-22
23:00 | 2022-06-22
16:00 | 2022-06-22
14:00 | 2022-06-22
12:29 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website