تزوجت من دمية وأنجبت طفلا... اليكم القصة كاملة (صور)

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أعلنت امرأة برازيلية أنها أنجبت طفلا من زوجها "الدمية" بعد قصة حب جمعتهما.والقصة الغريبة بدأت عندما شعرت ميريفون روكا (37 عاما) بالوحدة، فقامت والدتها بصنع دمية لها على هيئة رجل.وبعد فترة من الزمن قالت ميريفون إنها وقعت في حب الدمية الرجل، الذي أسمته مارسيلو، وقررت الزواج منه بعد أن وجدت نفسها حاملا وعدم رغبتها بإنجاب طفل خارج إطار الزواج. وقد أقامت حفل زفاف حضره حوالي 250 شخصا.وبعد وقت قليل من قضاء شهر عسل لمدة أسبوع في ريو دي جانيرو، أعلنت ميريفون في 21 مايو أنها أنجبت طفلا في منزلها، في ولادة "خالية من الألم" واستمرت لمدة 35 دقيقة فقط وبحضور طبيب وممرضة، وببث مباشر شاهده حوالي 200 شخص.حتى أن ميريفون أكدت أنها اكتسبت بعض الوزن خلال حملها بـ"الطفل"، وعن وصفها لـ"زوجها"، قالت: "هو الرجل الذي كنت أحلم به طوال حياتي. هو لا يتشاجر معي، ولا يتجادل معي، هو فقط يفهمني، مارسيلو شخص رائع، هو رجل، وأي امرأة تتمناه"⁣.إلا أنها أشارت إلى أنه على الرغم من أنها تعيش بسعادة، إلا أنها تكافح من أجل دفع الفواتير باعتبارها المعيل الوحيد."ديلي ميل"