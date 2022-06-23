Advertisement

منوعات

مشهد أثار الرعب.. فقدت الوعي خلال السباحة وكادت أن تخسر حياتها

Lebanon 24
23-06-2022 | 13:21
A-
A+
Doc-P-965085-637916127095070513.jpg
Doc-P-965085-637916127095070513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أُنقذت السباحة الأميركية أنيتا ألفاريس من الغرق، بعد أن أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة الإيقاعية في بطولة العالم للسباحة المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست.


وقفزت مدربتها الإسبانية أندريا فوينتس لإنقاذ ألفاريس (25 عاما) التي غرقت في قاع المسبح ولم تعد قادرة على التنفس خلال أدائها في نهائي فئة الفردي الحر في السباحة الإيقاعية، الأربعاء.
Advertisement

وقالت فوينتيس: "لقد كان الامر مرعبا، اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك".
 
وغطست فوينتيسن (39 عاما) بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح قبل أن تتم مساعدتها لإيصالها إلى حافة المسبح.

وتابعت فوينتيس المتوجة بأربع ميداليات أولمبية: "كنت خائفة لأني أعرف أنها لم تكن تتنفس، ولكنها بخير الآن".

ونُقلت ألفاريس على حمّالة إلى المركز الطبي في المنشأة حيث ظهر زملاؤها والمشجعون في حالة صدمة.
 
وأضافت المدربة: "أنيتا بخير، فحص الأطباء علاماتها الحيوية وكل شيء طبيعي، معدل ضربات القلب والأكسجين ومستويات السكر وضغط الدم".

وتشارك ألفاريس في بطولة العالم للمرة الثالثة، وسبق أن أغمي عليها أيضا خلال التصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي.

وانتقدت فوينتيس في حديث آخر رد الفعل البطيء لرجال الإنقاذ في بطولة العالم التي تختتم في الثاني من يوليو بعد قرابة أسبوعين من المنافسات.

وقالت: عندما رأيتها تغرق، نظرت الى رجال الانقاذ ولكن رأيت أنهم مصدومون، لم يقوموا بأي ردة فعل، قمت برد فعل سريع وقلت لنفسي إنه لا يمكنني أن أتفرج".

وتابعت: "لم أفكر في ذلك، قفزت، أعتقد أنها كانت أغرب وأسرع غطسة حرة قمت بها في حياتي المهنية، حملتها ورفعتها، كانت ثقيلة، لم يكن الأمر سهلا".

وأكدت فوينتيس أن ألفاريس ستخضع للراحة الخميس على أن يقرر الاطباء ما إذا ستكون جاهزة للمشاركة في نهائي الفرق الجمعة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-06-23
14:21 | 2022-06-23
14:03 | 2022-06-23
14:00 | 2022-06-23
13:58 | 2022-06-23
13:52 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website