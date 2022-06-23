تطوير سلة مهملات بدون روائح كريهة... تعرفوا إليها

تمثل سلة المهملات وسيلة أساسية لتجميع مخلفات الاستخدامات المنزلية من بقايا الطعام وأشياء أخرى حتى يتم التخلص منها.

لكن مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تصبح سلة المهملات مكانا مثاليا لاستقطاب الحشرات ومصدرا لروائح كريهة خاصة إذا لم يتم التخلص من محتوياتها باستمرار.

Advertisement

شركة يابانية تطور سلة مهملات لتجميد القمامة لمنع الروائح الكريهة https://t.co/zQVy7ym3dF — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) June 23, 2022



وتسبب أنواع معينة من بقايا الأطعمة في روائح كريهة أسرع من غيرها وأبرزها الأسماك، التي يحرص غالبية اليابانيين على تناولها بصورة شبه يومية، حسبما يقول موقع "اليابان بالعربي".

وحاولت إحدى الشركات اليابانية المتخصصة بهذا المجال تطوير صندوق قمامة باسم جديد هو "الصندوق النظيف"، الذي يمكنه تجميد المخلفات حتى يتم التخلص منها دون أن تتسبب في ظهور رائحة كريهة.

وتتلخص فكرة سلة المهملات التي تطورها الشركة اليابانية على خفض درجة حرارة محتوياتها عند درجة حرارة 11 تحت الصفر بصورة تمنع نمو البكتيريا التي تتسبب في ظهور الروائح الكريهة.