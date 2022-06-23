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منوعات
جريمة مروعة... رجل يقتل آخر طعنًا في الشارع
Lebanon 24
23-06-2022
|
16:00
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وثق فيديو مدته 52 ثانية، جريمة بشعة وقعت بمنطقة دار السلام في القاهرة، وأظهر إقدام شخص على قتل آخر طعنا في الشارع، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما.
وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخصين في أحد الشوارع، ما أسفر عن مصرع أحدهم بعد أن سدد له الآخر عدة طعنات بسلاح أبيض فأرداه قتيلا في الحال.
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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة وتبين صح البلاغ، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين شابين تطورت إلى استلال أحدهما سلاحا أبيض وتسديد عدة طعنات للمجني عليه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومراجعة الكاميرات الموجودة في محيط الحادث التي رصدت فيديو للجريمة مدته 52 ثانية، ظهر فيه شخصان يتشاجران، وتعدى أحدهما على الآخر، وبعدها انصرف المتهم وعاد حاملا سلاحا أبيض "ساطور"، وتعدى به على المجني عليه أمام المارة بالشارع.
وبتنفيذ عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم القبض على المتهم وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتتولي النيابة العامة التحقيق.
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