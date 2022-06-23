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مريض دخل للمشفى لعلاج عينه فخسر الثانية

Lebanon 24
23-06-2022 | 14:21
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ذكرت وكالة "تي أيه أس إر" السلوفاكية، يوم الأربعاء، أن مريضا دخل المستشفى لعلاج إحدى عينيه، ففقد العين السليمة.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعي في براتيسلافا إنه تم منع الطبيب الذي أجرى العملية من التعامل مع المرضى.
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وقدم المستشفى للضحية وأسرته رعاية نفسية ودعما للتعامل مع التداعيات الناجمة عن ذلك.

ووفقا لوكالة "تي أيه أر إس" بدأت هيئة الإشراف الصحي تحقيقا بشأن ملابسات حدوث هذا الخطأ غير المسبوق، ووقع هذا الخطأ المأسوي على خلفية نزاع في قطاع الصحة السلوفاكي.

وقبل أسبوع، قالت نقابة الأطباء "إل أو زد" إن نحو 3 آلاف طبيب أعربوا عن استعدادهم لترك العمل إذا لم تتحسن الرواتب الضعيفة وظروف العمل التي لا يمكن تحملها على نحو متزايد.

وبسبب هجرة الأطقم الطبية وبصفة خاصة إلى جمهورية التشيك والنمسا، فإن الأطباء الباقين في سلوفاكيا يتعرضون لأعباء عمل أكثر منذ سنوات، وتسببت جائحة كورونا في تفاقم سوء الوضع.
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