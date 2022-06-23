برج الحمل



يشير هذا اليوم إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع تماما. تقوم برحلة عمل أملا في الاستفادة خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك، والاتفاق على خطة لعلاقة أفضل في المستقبل.

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برج الثور



لا تنس من وقف إلى جانبك في أصعب الظروف، بل حاول أن تكون وفيا ومخلصا. معاملة الشريك بمزيد من الليونة والشفافية تؤسس لعلاقة ثابتة وقوية بينكما، وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ والبناء. إذا كنت ترغب في بناء في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بشكل مستمر ومتواصل.

برج الجوزاء



من المعروف أنك من أكثر الشخصيات المليئة بالطاقة والحياة، لذا كثيرا ما تصاب بالملل الشديد من روتين الحياة الذي لا يساعدك على تفريغ طاقته، لذا يمكنك اللجوء إلى ممارسة الرياضة كطريقة صحية لتفريغ طاقتك المتقدة.

برج السرطان



عندما تتذكر أفكارك التي دونتها خلال الفترة الماضية، ربما تصر اليوم على تنفيذ معظمها لأنك تظن أنك تأخرت وتكاسلت عن التفكير فيها بجدية. تميل اليوم للتحدث بحرص حتى مع أقرب الأشخاص إليك سواء في العمل أو في المنزل.

برج الاسد



إذا كنت موهوبا في مجال الرسم أو الكتابة، من الأفضل أن تنضم لمجموعة من الأصدقاء من الموهوبين مثلك. انضم لمجموعة من الفنانين أيضا أو الأدباء لتستفيد من خبراتهم. سيساعدك كل من حولك على تنمية مواهبك ومهاراتك، فلا تقلق.

برج العذراء



إذا تحدثت مع أحد الأصدقاء اليوم في موضوع أو قضية ما، لا تكن كثير الكلام بل من الأفضل أن تركز على النقاط الأساسية وتتحدث فيها باختصار. ربما يشعر أصدقاؤك بالملل وسيظهر ذلك على وجوههم. استغل وقت فراغك في المساء، وقم بزيارة أحد الأقارب.

برج الميزان



لا تهتم بمن يحاول إبعادك عن طريقك وهدفك، فما أكثر الحاقدين اليوم! . اليوم مليء بالسعادة ففي المساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل أي شيء يخطر ببالك. شارك اليوم في الأنشطة الجماعية. مارس الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع إلى الموسيقى.

برج العقرب



انتهز الفرصة اليوم وأعد تقييم الأمور بموضوعية أكثر. يجب أن تهتم أيضا بمشاكلك وببعض القضايا العالقة والعاجلة قبل التفكير في أي شيء آخر. تشعر في بعض الأوقات اليوم أنك غير محبوب من أفراد أسرتك. أفكارك قد تكون مجرد أوهام.

برج القوس



إذا كان أحد أفراد أسرتك قلقا اليوم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها، حاول أن تطمئنه. تحاكي أي شخص اليوم بطريقة تلقائية، وعندما تشاهد أي فيلم حتى وإن كنت لا تفضله، فربما تتصرف وتتحدث كما يفعل الممثلون.

برج الجدي



تتلقى من وقت إلى آخر معلومات إيجابية من الذين حولك، وأنت تعرف جيدا كيف تستفيد من هذه المعلومات. كن ممتنا لكل مساعدة تتلقاها وتأكد من رد الجميل عندما يحتاجك الآخرون. سجل المواعيد المهمة في قائمة أو على هاتفك حتى لا تنساها غدا، وحتى لا تكرر أخطاء أمس.

برج الدلو



انتبه اليوم لكلماتك ومظهرك وتصرفاتك فكل الأضواء مسلطة عليك. التهور والانفعال اللذان يسيطران على الحبيب قد يدفعانه إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور قبل تفاقم الوضع. على الجانب الآخر، أوضاعك المادية تسير على ما يرام، وربما تحصل على أرباح مشاريعك التي شاركت فيها العام الماضي.

برج الحوت



إنه يوم مثمر تستطيع فيه أن تحقق كل ما تريد فقط إذا اتبعت الطريق الصحيح. ستكتشف أن لديك طاقة غير عادية وحماسا مختلفا عن أي يوم مضى يساعدك على الانتصار على أي عدو واجتياز أي مصاعب. ربما تشعر أنك عدواني أكثر من المعتاد فكن حذرا!