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منوعات
حادثة مروعة تقشعر لها الابدان.. شوه وجه زوجته وبـ"ماء نار" والسبب علاقة غرامية!
Lebanon 24
24-06-2022
|
05:00
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في حادثة مروعة، ألقى رجل مادة كيماوية حارقة (ماء نار) على زوجته وابنه المنفصلين عنه في مدينة مومباي الهندية.
ووفقًا لتقارير نشرتها صحف هندية، فقد زار الرجل منزل تقيم فيه زوجته المنفصلة عنه مع أمها وألقى على وجهها وجسدها المادة الحارقة، كما ألقى على وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات المادة نفسها، للاشتباه في وجود علاقة غرامية بين زوجته وشخص آخر.
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الرجل الذي كان عاطلاً عن العمل، اشتبه في أن زوجته كانت على علاقة مع شخص في الشركة التي تعمل بها حارسة أمن.
وبعدما هاجم زوجته، هرع جيرانها لإنقاذها واعتقلوا المتهم وتم تسليمه إلى الشرطة، بينما تم نقل الزوجة والابن إلى المستشفى.
وبينما استقرت حالتهم الآن، أصيبت المرأة في وجهها وصدرها مما شوه وجهها وجسدها، أما الطفل فمصاب بحروق في شفتيه.
وفقًا للتقارير، اعتاد الزوجان على الشجار كثيرًا، ثم انفصلا قبل عامين.
كانت المرأة تترك ابنها في منزل أمها قبل الذهاب إلى العمل.
(الامارات اليوم)
المصدر: الامارات اليوم
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