أغرب تصميمات الأحذية في العالم.. من حذاء السمكة الراقصة لكعب اللبانة

تبدع بعض العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الأحذية في إصدار تصميمات غريبة ومختلفة والتي يفضلها بعض الأشخاص، والتي تجذب الكثير وتلفت الأنظار وسرعان ماتتحول لحديث مواقع التواصل الإجتماعى، ونستعرض في هذا التقرير، أغرب تصميمات الأحذية في العالم، وفقاً لموقع "bellatory" كما يلي:

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أغرب تصميمات الأحذية في العالم أغرب تصميمات الأحذية في العالم

حذاء حوض السمك الراقص:



هذا الحذاء مصنوع من كعب اكريليك ووضع سمكة أو اثنين به يطلق عليهم السمك الراقص، وذلك لأنهم طول حياتهم يأدون بعض الحركات التي تشبه الرقص وعندنا يتوقفون يموتون وذلك لأن وقف الحركة تسبب لهم في نقص نسبة الاكسجين وتراكم البكتيريا الحمضية.

أحذية رياضية من شرائح أجهزة كمبيوتر:



قدمت إحدى العلامات التجارية حذاء معاد تدويره من شرائح أجهزة الكمبيوتر والذى يمكن ارتداؤه في المناطق المختلفة بشكل يومى.

حذاء كعب اللبانة:



صمم كعب حذاء Gum Stuck To The High Heel على هيئة" لبانة "أو علكة، والتي قد يعتقد من يراها بأنها حقيقية.