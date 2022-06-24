Advertisement

منوعات

أغرب تصميمات الأحذية في العالم.. من حذاء السمكة الراقصة لكعب اللبانة

Lebanon 24
24-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-965181-637916519277193847.jpg
Doc-P-965181-637916519277193847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبدع بعض العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الأحذية في إصدار تصميمات غريبة ومختلفة والتي يفضلها بعض الأشخاص، والتي تجذب الكثير وتلفت الأنظار وسرعان ماتتحول لحديث مواقع التواصل الإجتماعى، ونستعرض في هذا التقرير، أغرب تصميمات الأحذية في العالم، وفقاً لموقع "bellatory" كما يلي:
Advertisement

 

أغرب تصميمات الأحذية في العالم
 
حذاء حوض السمك الراقص:
 
هذا الحذاء مصنوع من كعب اكريليك ووضع سمكة أو اثنين به يطلق عليهم السمك الراقص، وذلك لأنهم طول حياتهم يأدون بعض الحركات التي تشبه الرقص وعندنا يتوقفون يموتون وذلك لأن وقف الحركة تسبب لهم في نقص نسبة الاكسجين وتراكم البكتيريا الحمضية.
 
 
 
 
أحذية رياضية من شرائح أجهزة كمبيوتر:
 
قدمت إحدى العلامات التجارية حذاء معاد تدويره من شرائح أجهزة الكمبيوتر والذى يمكن ارتداؤه في المناطق المختلفة بشكل يومى.
 
 
 
حذاء كعب اللبانة:
 
صمم كعب حذاء Gum Stuck To The High Heel على هيئة" لبانة "أو علكة، والتي قد يعتقد من يراها بأنها حقيقية.
 
 
 
 
حذاء الساندويتش:
 
هو حذاء مختلف على هيئة "ساندويتش توست"، يمكن ارتداؤه عند الذهاب لإحدى حفلات الشواء والنزهات الخارجية، حيث إنه مصمم على هيئة شطيرة مكونة من لحم وجبن.

 


حذاء كعب الصبار:
 
حذاء كعب الصبار والذي يبلغ سعره 400 دولار هو حذاء مصمم بكعب عالى، ويهدف حذاء Cacti Heel إلى ضرورة إنقاذ البيئة من أي أضرار من خلال استخدام مواد معاد تدويرها.

 
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:49 | 2022-06-24
07:00 | 2022-06-24
05:00 | 2022-06-24
02:00 | 2022-06-24
01:18 | 2022-06-24
23:43 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website