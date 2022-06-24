في موسم الإمتحانات الرسمية... كيف يمكن للطلاب رفع مستوى تركيزهم؟

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تعد التغذية الصحية، واتباع نظام غذائي متوازن على رأس الأولويات عند الاستعداد لمارثون الامتحانات الذي بدأ منذ أيام قليلة على مستوى الجمهورية، إذ يشكل الغذاء الصحي عاملا أساسيا للتركيز، والتمكن من الاستذكار واسترجاع المعلومات بسهولة. وفي هذا السياق، قدمت د. ساره عاشور، بكالوريوس طب وجراحه، وماجيستير الصحة العامة والتغذية العلاجية، بعض النصائح لطلبة الثانوية العامة التي تساعد المخ على القيام بوظائفه في أحسن صورة.-القهوةالقهوة تحتوي علي الكافيين و يجب الاخذ في الاعتبار أن الكميات المعتدلة (من 75 إلى 250 ملليجرام) من الكافيين يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على اليقظة والتركيز الذهني، حتى عندما تشعر بالنعاس.ومع ذلك ، ستحتاج إلى الحد من كمية القهوة التي تشربها. تشير الدراسات إلى أن تناول الكثير (من 4 إلى 5 أكواب في اليوم ، أي حوالي 400 ملليجرام) قد يسبب توترًا واضطرابات في النوم وآثارًا سلبية أخرى.وإذا كان عمرك أقل من 18 عامًا ، فقم بتخفيض الحد إلى 100 ملليجرام يوميًا ، لأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى آثار جانبية غير سارة- الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مكونين يمكن أن يساعدا في تعزيز قوة الدماغ. بالإضافة إلى الكافيين ، يحتوي الشاي الأخضر على L-theanine ،علي حمض أميني معروف بمساعدته في محاربة الإجهاد وتعزيز أداء الدماغيحتوي شاي الماتشا علي نسبة اعلي من الكافايين كما انه يحتوي علي ضعف الكمية من ال(L-theanine)لذا فإن احتساء مشروب لاتيه الماتشا أثناء الدراسة قد يساعد في زيادة انتباهك.- الشوكولا الداكنةتشير الدراسات إلى أن الشوكولا الداكنة ومنتجات الكاكاو قد يكون لها تأثيرات إيجابية على وظائف المخ. و تساعد في تقليل الإرهاق الذهني- التوتيحتوي التوت على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد التي تسمى الأنثوسيانين ، والتي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.-الحمضياتقد تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الحمضيات على حماية الخلايا العصبية من الإصابة بالتلف كما تساعد علي تحسن وظائف المخ .- البيضغني بفيتامين ب 12 والكولين والسيلينيوم – وكلها تدعم الذاكرة وصحة الدماغ والأداء..- الأفوكادومصدر للكاروتين و اوميجا 3 .لذا فان إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الوظيفة العقلية.- السمكيحتوي علي أوميجا 3 الضرورية لصحة الدماغ على المدى الطويل. ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بأوميجا 3 بتحسين أداء الذاكرة وتباطؤ التدهور العقلي.- الجوزيساعد تناول حفنة من المكسرات كوجبة خفيفة علي تحسين وظايف المخ و التركيز كما ان الجوز يحتوي علي فيتامين ه و مضادات الاكسعندما تشعر بالتوتر أو تحتاج إلى بعض القوة الذهنية الإضافية ، اتبع هذه النصائح المفيدة:-احصل على قسط كافي من النوم من 6 ل 9 ساعات مع العلم ان دورة النوم بتكتمل كل ساعه و نصف فحاول متقطعهاش في نصها يعني ال 6 ساعات فيها 4 دورات نوم و لو اضطريت تنام عدد قليل من الساعات حول يبقوا ساعة و نصف او مضاعافاتها .-باعد بين جلسات الدراسة وقسم المعلومات إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها.-تحرّك – حتى نصف ساعة فقط من التمارين المعتدلة يمكن أن تحسن سرعة معالجة عقلك.-خذ فترات راحة.-تأمل. قد يساعدك على التغلب على التوتر وتحسين تركيزك وزيادة مدى انتباهك.-ابعد عن الجفاف و اشرب من 2 ل 3 لتر ماء يوميا – يؤثر الماء على التركيز وأداء الدماغ بشكل عام.