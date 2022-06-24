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رسميًا... نجل إيلون ماسك يصبح فتاة (صورة)

Lebanon 24
24-06-2022 | 12:07
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وافقت المحكمة على طلب نجل الملياردير الأميركي إيلون ماسك البالغ من العمر 18 عاما بتغيير اسمه وجنسه، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن وثائق قضائية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن حكم القاضي "نظرا لعدم وجود اعتراضات، تمت الموافقة على التماس تغيير الاسم والاعتراف بتغيير الجنس وإصدار شهادة ميلاد جديدة".
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وهكذا، أصبح Xavier Musk رسميا فتاة تدعى Vivian Jenna Wilson. وتطلق الملياردير وزوجته جوستين ويلسون في عام 2008.

ونشرت مواقع أميركية صورة لابن ماسك.
 
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