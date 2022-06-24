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شعر بتوتر أثناء العمل... فأشعل النيران في شركته (فيديو)

Lebanon 24
24-06-2022 | 12:17
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أشعل موظف في مدينة سايتاما اليابانية النيران في مقر شركته، لأنه شعر بتوتر وضغوطات أثناء العمل.
ووفقا لوسائل إعلام يابانية، ألقت الشرطة القبض على الموظف ويدعى ماتسوزاوا، ويبلغ من العمر 32 عاما.
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وأثناء التحقيق، أقر بجريمته، مبررا فعلته قائلا "لقد شعرت بالتوتر والضغط الشديد في العمل لذلك أضرمت النار في المتجر".
وذكرت وسائل الإعلام، أن وقت الحادث كان في المتجر أكثر من 10 موظفين بما في ذلك ماتسوزاوا والعديد من العملاء، كما أصيب موظف يبلغ من العمر 42 عاما وتم نقله إلى المستشفى.
وأوضحت أن ماتسوزاوا كان يعمل لمدة عام في المتجر كرجل توصيل وأمن، مشيرة إلى أنه استعان بمواد حارقة لإشعال النار في المكان، وأنه تجنب كاميرات المراقبة أثناء فعلته.
 
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