29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
5 أبراج تقضي الويك إيند بطريقة مختلفة .. العذراء شغل والميزان شوبينج!
Lebanon 24
25-06-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في نهاية الأسبوع الكل يسعى ويخطط لقضاء ويك إيند لطيف وخفيف، وأحيانًا نجد الكثير يخطط بشكل مجنون لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بعد التخلص من الروتين الومي طوال فترات الأسبوع ولكن هناك من لا يهتم بهذا اليوم من الأساس، ومن الممكن أن يقضيه في النوم بالمنزل أو البحر أو زيارة الأصدقاء، لذا نتناول خلال هذا التقرير وفقًا لما أشار إليه خبير علم الأرقام والأبراج رئيف رأفت أبرز الأبراج التي تقضي "الويك ايند" بشكل مختلف.
Advertisement
برج الأسد في الخروجات:
يعرف عن مولود برج الأسد أنه شخص عاشق للسفر والخروجات والفسح فهو شخص حريص على قضاء يوم العطلة في الخروجات وتناول الوجبات بالمطاعم نظرًا لانشغاله طوال فترة الأسبوع فيحرص على قضاء يوم عطلة مميز.
برج العذراء في العمل:
برج العذراء من الأبراج العملية التي تفضل العمل على حياتها الشخصية لذا دائمًا نجد مولود العذراء يفضل قضاء العطلة الأسبوعية بالتخطيط والترتيب للعمل أو إعادة اصلاح بعض الأشياء الخاصة بالعمل.
برج الحمل خارج المدينة:
مولود برج الحمل من الشخصيات التي تعشق العائلة والجلوس في جو عائلي فهم شخصيات ودودة كثيرين العطاء والود فدائمًا يفضلوا قضاء يوم العطلة مع الأهل أو زيارة الأقارب، ولكن خارج المدينة دائمًا يبحث مولود برج الحمل عن قضاء يوم العطلة بأفضل طريقة ممكنه حتى لو كان مع الأهل ولكن دائمًا يخطط لقضائه بشكل مختلف.
برج الثور في البحر:
مولود برج الثور يعشق قضاء يوم العطلة مع أصدقائه ودائمًا يخطط ويستعد للسفر خلال اجازاته في الويك إيند بالرغم من أن مولود الثور شخص هادئ ويحب الهدوء إلا إنه لا يمكنه الاستغناء عن يوم العطلة ويفضل مقابلة أصدقائه والسفر معهم ويفضل نزول البحر .
برج الميزان في الشوبينج:
برج الميزان يعشق السفر والتسوق وشراء كل ما هو جديد دائمًا يجعل يوم العطلة لشراء أغراضه والتعايش في السوبر ماركت والأسواق لوقت طويل لذا دائمًا مولود برج الميزان يخطط لقضاء يوم العطلة في شراء الملابس أو الذهاب لمكان جديد أو السفر.
(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
00:09 | 2022-06-25
25/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:28 | 2022-06-24
24/06/2022 11:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-24
24/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة تصوير لـ دومينيك حوراني على الشرفة أمام البحر
Lebanon 24
جلسة تصوير لـ دومينيك حوراني على الشرفة أمام البحر
14:00 | 2022-06-24
24/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2022-06-25
بابتسامتها المعودة أسر القلوب.. محامية جوني ديب تنقذ رجلا من الموت
07:41 | 2022-06-25
أراد أن يزيد عدد المتابعين على وسائل التواصل... فاستلقى على الطريق العام (فيديو)
07:35 | 2022-06-25
هندي يحتفل بزفافه بطريقة لا تخطر على البال (فيديو)
07:29 | 2022-06-25
فيديو لأعمق حطام سفينة.. مدمرة أميركية غرقت بنيران يابانية
07:24 | 2022-06-25
جريمة بشعة.. امرأة تأكل الهامستر وتنشر الفيديو!
07:00 | 2022-06-25
يكذبون عليك؟... هكذا يمكن ان تفضحهم
فيديو
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
25/06/2022 16:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
25/06/2022 16:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
25/06/2022 16:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact