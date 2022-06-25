5 أبراج تقضي الويك إيند بطريقة مختلفة .. العذراء شغل والميزان شوبينج!

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في نهاية الأسبوع الكل يسعى ويخطط لقضاء ويك إيند لطيف وخفيف، وأحيانًا نجد الكثير يخطط بشكل مجنون لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بعد التخلص من الروتين الومي طوال فترات الأسبوع ولكن هناك من لا يهتم بهذا اليوم من الأساس، ومن الممكن أن يقضيه في النوم بالمنزل أو البحر أو زيارة الأصدقاء، لذا نتناول خلال هذا التقرير وفقًا لما أشار إليه خبير علم الأرقام والأبراج رئيف رأفت أبرز الأبراج التي تقضي "الويك ايند" بشكل مختلف.يعرف عن مولود برج الأسد أنه شخص عاشق للسفر والخروجات والفسح فهو شخص حريص على قضاء يوم العطلة في الخروجات وتناول الوجبات بالمطاعم نظرًا لانشغاله طوال فترة الأسبوع فيحرص على قضاء يوم عطلة مميز.برج العذراء من الأبراج العملية التي تفضل العمل على حياتها الشخصية لذا دائمًا نجد مولود العذراء يفضل قضاء العطلة الأسبوعية بالتخطيط والترتيب للعمل أو إعادة اصلاح بعض الأشياء الخاصة بالعمل.مولود برج الحمل من الشخصيات التي تعشق العائلة والجلوس في جو عائلي فهم شخصيات ودودة كثيرين العطاء والود فدائمًا يفضلوا قضاء يوم العطلة مع الأهل أو زيارة الأقارب، ولكن خارج المدينة دائمًا يبحث مولود برج الحمل عن قضاء يوم العطلة بأفضل طريقة ممكنه حتى لو كان مع الأهل ولكن دائمًا يخطط لقضائه بشكل مختلف.مولود برج الثور يعشق قضاء يوم العطلة مع أصدقائه ودائمًا يخطط ويستعد للسفر خلال اجازاته في الويك إيند بالرغم من أن مولود الثور شخص هادئ ويحب الهدوء إلا إنه لا يمكنه الاستغناء عن يوم العطلة ويفضل مقابلة أصدقائه والسفر معهم ويفضل نزول البحر .برج الميزان يعشق السفر والتسوق وشراء كل ما هو جديد دائمًا يجعل يوم العطلة لشراء أغراضه والتعايش في السوبر ماركت والأسواق لوقت طويل لذا دائمًا مولود برج الميزان يخطط لقضاء يوم العطلة في شراء الملابس أو الذهاب لمكان جديد أو السفر.