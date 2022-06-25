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5 أفكار رومانسية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بشكل مختلف.. ما هي؟

Lebanon 24
25-06-2022 | 02:00
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دائما نفكر فى إجازة عطلة نهاية الأسبوع لقضائها مع الأطفال فى المنزل أو خارجه أو حتى قضائها فى الاسترخاء والنوم، لكن لماذا لا نفكر فى استغلالها فى الاستمتاع بعطلة رومانسية مع شركاء حياتنا، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الأفكار التى يمكن القيام بها خلال هذه العطلة بشكل مختلف ومبهر للطرف الأخر وفقاً لموقع "rd" كما يلى..
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التخييم:
اختر محمية طبيعية محلية أو أحد الحدائق الهادئة واصطحب خيمتك لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية فى الهواء الطلق، انس ساعتك وتليفونك ومواقع التواصل الاجتماعى، خذ قيلولة متكررة، وشاهد النجوم، وقم بإعداد وجبة رومانسية بجانب بعض الفواكه من أجل ملاذ ويوم لا يُنسى.

 

زيارة مكان أول لقاء:
سواء كان قريبًا أو بعيدًا، خططا لرحلة لزيارة المكان الأول الذى التقت فيه عيونكما، تناولا العشاء فى مطعم قريب وتمشيا حول هذا المكان المميز، تذكرا انطباعاتكما الأولى عن بعضكما البعض وكيف تطور هذا اللقاء إلى حب حقيقى ثم ارتباط.

 

رحلة القارب:
يمكن حجز رحلة ليلية على متن قارب مستأجر فى النيل، والاستمتاع بالمياه الهادئة ووجبة عشاء على ضوء الشموع.

 
سينما سيارات:
مع انتشار فيروس كورونا ظهرت من جديد سينما السيارات، إذا كانت متوفرة فى محيطك يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أحد الأفلام فى الهواء الطلق فهى الطريقة المثالية لقضاء أمسية هادئة، وإذا لم تكن سينما السيارات موجودة فى منطقتك يمكنكما عمل السينما الخاصة بكما من خلال الخروج لمشاهدة فيلم فى الهواء الطلق عبر اللابتوب مع وجبة من مطعمكما المفضل.

 

افصل عن المعتاد:
ارسل الأطفال إلى منزل الجدة واحجز إقامة فى منزلك أو فى أحد الفنادق، واقضى يوما بعيدا عن جميع الأجهزة الإلكترونية، والنوم فى السرير، وتناول الإفطار فى السرير، واستمتع برفاهية عدم وجود ما تفعله بشكل يومى، واقض عطلة نهاية الأسبوع فى لعب دور السائح واستكشف المتاحف، واذهب للتسوق وتناول العشاء فى الخارج واستمتع بكل المرح الذى يمكنك الاستمتاع به.
(اليوم السابع)

المصدر: اليوم السابع
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