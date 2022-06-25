29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
5 أفكار رومانسية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بشكل مختلف.. ما هي؟
Lebanon 24
25-06-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دائما نفكر فى إجازة عطلة نهاية الأسبوع لقضائها مع الأطفال فى المنزل أو خارجه أو حتى قضائها فى الاسترخاء والنوم، لكن لماذا لا نفكر فى استغلالها فى الاستمتاع بعطلة رومانسية مع شركاء حياتنا، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الأفكار التى يمكن القيام بها خلال هذه العطلة بشكل مختلف ومبهر للطرف الأخر وفقاً لموقع "rd" كما يلى..
Advertisement
التخييم:
اختر محمية طبيعية محلية أو أحد الحدائق الهادئة واصطحب خيمتك لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية فى الهواء الطلق، انس ساعتك وتليفونك ومواقع التواصل الاجتماعى، خذ قيلولة متكررة، وشاهد النجوم، وقم بإعداد وجبة رومانسية بجانب بعض الفواكه من أجل ملاذ ويوم لا يُنسى.
زيارة مكان أول لقاء:
سواء كان قريبًا أو بعيدًا، خططا لرحلة لزيارة المكان الأول الذى التقت فيه عيونكما، تناولا العشاء فى مطعم قريب وتمشيا حول هذا المكان المميز، تذكرا انطباعاتكما الأولى عن بعضكما البعض وكيف تطور هذا اللقاء إلى حب حقيقى ثم ارتباط.
رحلة القارب:
يمكن حجز رحلة ليلية على متن قارب مستأجر فى النيل، والاستمتاع بالمياه الهادئة ووجبة عشاء على ضوء الشموع.
سينما سيارات:
مع انتشار فيروس كورونا ظهرت من جديد سينما السيارات، إذا كانت متوفرة فى محيطك يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أحد الأفلام فى الهواء الطلق فهى الطريقة المثالية لقضاء أمسية هادئة، وإذا لم تكن سينما السيارات موجودة فى منطقتك يمكنكما عمل السينما الخاصة بكما من خلال الخروج لمشاهدة فيلم فى الهواء الطلق عبر اللابتوب مع وجبة من مطعمكما المفضل.
افصل عن المعتاد:
ارسل الأطفال إلى منزل الجدة واحجز إقامة فى منزلك أو فى أحد الفنادق، واقضى يوما بعيدا عن جميع الأجهزة الإلكترونية، والنوم فى السرير، وتناول الإفطار فى السرير، واستمتع برفاهية عدم وجود ما تفعله بشكل يومى، واقض عطلة نهاية الأسبوع فى لعب دور السائح واستكشف المتاحف، واذهب للتسوق وتناول العشاء فى الخارج واستمتع بكل المرح الذى يمكنك الاستمتاع به.
(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
00:09 | 2022-06-25
25/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:28 | 2022-06-24
24/06/2022 11:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-24
24/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة تصوير لـ دومينيك حوراني على الشرفة أمام البحر
Lebanon 24
جلسة تصوير لـ دومينيك حوراني على الشرفة أمام البحر
14:00 | 2022-06-24
24/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2022-06-25
بابتسامتها المعودة أسر القلوب.. محامية جوني ديب تنقذ رجلا من الموت
07:41 | 2022-06-25
أراد أن يزيد عدد المتابعين على وسائل التواصل... فاستلقى على الطريق العام (فيديو)
07:35 | 2022-06-25
هندي يحتفل بزفافه بطريقة لا تخطر على البال (فيديو)
07:29 | 2022-06-25
فيديو لأعمق حطام سفينة.. مدمرة أميركية غرقت بنيران يابانية
07:24 | 2022-06-25
جريمة بشعة.. امرأة تأكل الهامستر وتنشر الفيديو!
07:00 | 2022-06-25
يكذبون عليك؟... هكذا يمكن ان تفضحهم
فيديو
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
25/06/2022 16:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
25/06/2022 16:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
25/06/2022 16:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact