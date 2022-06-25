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بابتسامتها المعودة أسر القلوب.. محامية جوني ديب تنقذ رجلا من الموت

Lebanon 24
25-06-2022 | 08:00
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تصدرت محامية الممثل جوني ديب العناوين مجددا، بعد أسابيع من "شهرتها المفاجئة" بسبب ظهورها الذي أثار الأعجاب خلال المحاكمة الشهيرة، ولكن هذه المرة السبب "إنقاذ رجل من الموت".


ووفقا لموقع "تيم إم زي"، هرعت المحامية الأميركية كاميل فاسكيز لإنقاذ رجل عانى من أزمة صحية على متن رحلة جوية، لتتصدر العناوين مجددا وتثير إعجاب الآلاف.
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وقال الموقع إن فاسكيز كانت على متن رحلة "أميركان أيرلاينز" من لوس أنجلوس إلى نيويورك، عندما سقط رجل سبعيني على رأسه خلال الرحلة.

ثم طلب المضيفون المساعدة، لتنطلق فاسكيز إلى المساعدة مع صديقها الحميم. وتمكنت فاسكيز من الاتصال بزوج أختها، الطبيب، الذي أرشدها بدوره عبر الخطوات اللازمة للتحقق مما إذا كان الرجل يعاني من نوبة قلبية بسبب نزيف في المخ بعد السقوط.
 
حتى أن حارسها الشخصي استخدم ساعة شركة آبل الرقمية الخاصة به لمراقبة معدل ضربات قلب الرجل المسن.

بعد ذلك، تمكن الجراح الموجود على متن الطائرة من التقدم وتولي المهمة.

وأخبرت إحدى المضيفات فاسكيز أنها كانت "المرأة المعجزة" وأهدتها زجاجتي نبيذ.

وبعد الحادثة، عادت الطائرة أدراجها إلى لوس أنجلوس حتى يمكن معالجة الرجل بشكل صحيح.

يذكر أن فاسكيز (38 عاما) مثلت جوني ديب إلى جانب المحامي بن تشيو، خلال محاكمته أمام طليقته آمبر هيرد، حيث نجحت في إثبات خبرتها المهنية خلال جلسات المحكمة، أمام هيئة المحلفين والقاضي.

وأشار مراقبون إلى أن فاسكيز تميزت خلال المحاكمة بإجادة استخدامها لمهارات التواصل وأصول "الإتيكيت"، فضلا عن نبرة مخاطبتها وأسلوبها الاحترافي في التحدث أمام القاضي، الأمر الذي جعلها "شخصا مشهورا" خلال أيام قليلة.

وبفضل فاسكيز والفريق القانوني، منحت المحكمة ديب 10 ملايين دولار في دعوى التشهير ضد زوجته السابقة هيرد، وبرأته معللة قرارها بأن هيرد اختلقت الادعاءات بأن ديب قد أساء معاملتها قبل وأثناء زواجهما القصير.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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