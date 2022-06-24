عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروسين بريطانيين يؤديان رقصة ضمن برنامج حفل زفافهما، لكن فجأة فشل العريس الرقصة وصدم الجميع .

وظهر في الفيديو وهما يرقصان بعد تأدية عهود الزواج في لندن، بعد ذلك قام العريس بركل عروسه من غير قصد أثناء الرقص .

وكانت العروس في الفيديو جالسة في منتصف حلبة الرقص مرتدية فستان زفافها الأبيض بينما كان العريس يؤدي الرقصة من أجلها

وبينما كان العريس يحاول تمرير ساقه من فوق رأس العروس، ضرب وجهها من دون قصد .

وبسبب محاولته الخاطئة، وقعت العروس من كرسيها، ويمكن رؤية العريس مسرعاً لمساعدتها .