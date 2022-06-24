عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروسين بريطانيين يؤديان رقصة ضمن برنامج حفل زفافهما، لكن فجأة فشل العريس الرقصة وصدم الجميع .
وظهر في الفيديو وهما يرقصان بعد تأدية عهود الزواج في لندن، بعد ذلك قام العريس بركل عروسه من غير قصد أثناء الرقص .
يركل عروسه في وجهها خلال حفل الزفافhttps://t.co/QsK87NsrZW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LE8jvW1vaX
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 18, 2022
يركل عروسه في وجهها خلال حفل الزفافhttps://t.co/QsK87NsrZW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LE8jvW1vaX
وكانت العروس في الفيديو جالسة في منتصف حلبة الرقص مرتدية فستان زفافها الأبيض بينما كان العريس يؤدي الرقصة من أجلها
وبينما كان العريس يحاول تمرير ساقه من فوق رأس العروس، ضرب وجهها من دون قصد .
وبسبب محاولته الخاطئة، وقعت العروس من كرسيها، ويمكن رؤية العريس مسرعاً لمساعدتها .