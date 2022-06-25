الشرطة تريد اعتقاله... اليكم ماذا فعل والده

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أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة مثبتة داخل إحدى السيارات التابعة لشرطة ولاية فيرمونت الأمريكية محاولة رجل منع ضباط الشرطة من اعتقال ابنه، باستخدام الجرافة.وحسب المعلومات فإن عناصر الشرطة حضروا إلى منزل الشاب براندون تالمان (24 عاما) المتهم بالاعتداء على أحد الأشخاص، إلا أن رجال الشرطة لم يتوقعوا مثل هذا الهجوم، حيث قامت والدة الشاب بالهجوم على الشرطيين ومن ثم تمسك بابنها وتحاول إبقاءه بعيدا عنهم.وأثناء هذا الشجار، دخل واين تالمان، والد الشاب إلى الجرافة التي كانت موجودة في ممر منزل وبدأ بأرجحة دلوها فوق الجنود.وقالت شرطة الولاية إن "واين شرع في تشغيل حفارة وقام بأرجحة الدلو بطرقة متهورة بالقرب من الجنود في محاولة لمنعهم من اعتقال المشتبه به"، ويواجه الثلاثة تهما جنائية." news week"