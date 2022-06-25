جريمة بشعة.. امرأة تأكل الهامستر وتنشر الفيديو!







واعتقلت الشرطة في مقاطعة لينكولنشاير القبض على السيدة التي لم يكشف عن اسمها، بالتعاون مع الجمعية الملكية البريطانية لحماية الحيوانات.

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وجاء اعتقال السيدة بعد تداول فيديو لها وهي تقتل هامستر وتأكله مستعينة بالماء لتسهيل عملية البلع، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. ألقت الشرطة البريطانية، يوم الخميس، القبض على سيدة نشرت فيديو على "فيسبوك" وهي تأكل حيوانا صغيرا.واعتقلت الشرطة في مقاطعة لينكولنشاير القبض على السيدة التي لم يكشف عن اسمها، بالتعاون مع الجمعية الملكية البريطانية لحماية الحيوانات.وجاء اعتقال السيدة بعد تداول فيديو لها وهي تقتل هامستر وتأكله مستعينة بالماء لتسهيل عملية البلع، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووفق التحقيقات، فإن السيدة التهمت الهامستر في تحد حصلت بعد الفوز به كمية من الكوكايين.



وقال متحدث باسم شرطة لينكولنشاير في بيان: "ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها أفعالا قاسية على الحيوانات بعد مقطع فيديو مؤلم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن التحقيقات في الفيديو لا زالت مستمرة، وقد دعت الشرطة المواطنين ممن يمتلكون أي معلومات ذات صلة بالقضية التواصل مع السلطات المعنية.