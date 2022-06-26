ثمنها 60 ألف دولار... شاب يلقي بسيارته في البحر!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir vatandaş, hacze verilen aracını uçurumdan aşağı attı.



O anları sosyal medya hesabından paylaşan Muhamed Nuri Ö. isimli şahıs paylaşımına "haciz işlemi denizde iyi olur alın sizin olsun" ifadelerini kullandı.