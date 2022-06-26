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بسبب "الإفراط في شرب الكحول".. موظف يفقد بيانات نصف مليون مواطن

Lebanon 24
26-06-2022 | 11:00
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بعد قضاء ليلة في شرب الكحول، فقد موظف ياباني حقيبة تحتوى على "بطاقات ذاكرة" تضم معلومات شخصية خاصة بنحو نصف مليون شخص من سكان مدينة أماغاساكي ‏اليابانية، قبل أن تعثر عليها الشرطة بعد أيام.

وتسبب الإفراط في شرب الكحول في تعرض الموظف للإغماء في الشارع، الثلاثاء، وعندما استعاد وعيه، لم يجد حقيبته التي تحتوى "بطاقات الذاكرة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
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ويعمل الرجل الذي لم يتم ذكر أسمه، في شركة تساعد الأسر المعفاة من الضرائب في تلقي أموال الإغاثة من كورونا.

ووفقا لمسؤولي المدينة، تحتوي تلك البطاقات على "معلومات حساسة"، تتعلق بأسماء وتواريخ ميلاد وعناوين منازل وتفاصيل ضريبية وأرقام حسابات مصرفية، خاصة بسكان المدينة، لكنها كانت مشفرة بأرقام سرية.

وأبلغ الموظف أبلغ الشرطة المحلية عن الأشياء المفقودة، الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة "جابان تايمز".

وخلال مؤتمر صحفي، الخميس، انحنى عمدة أماغاساكي اعتذارا للسكان، وقال مسؤول بالمدينة "إننا نأسف بشدة لأننا قد أضرنا بشدة بثقة الجمهور في إدارة المدينة".
 
وأعلنت الشرطة المحلية، الجمعة، العثور على الحقيبة وبداخلها "بطاقات الذاكرة"، خارج مبنى سكني، وفقا لـ" جابان تايمز".
 
(الحرة)
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