26
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اكتشاف تاريخي.. بقايا محنطة للعملاق المنقرض في كندا
Lebanon 24
26-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن علماء أحافير عن اكتشاف نادر بحقول الذهب في كلوندايك أقصى شمال كندي، بالعثور على على بقايا محنطة لدغفل ماموث صوفي كامل تقريبا.
وقال عالم الأحافير غرانت زازولا في بيان إن هذا الحيوان "رائع وهو أحد أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة المكتشفة في العالم إثارة للدهشة".
Advertisement
وأبدى زازولا حماسته لمعرفة المزيد قريبا عن صغير الماموث هذا، وهو على الأرجح أنثى سميت "نون تشو غا" أي "صغير حيوان ضخم" بلغة السكان الأصليين، مع بشرة ووبر في وضع سليم.
وعُثر على البقايا عن طريق حفر التربة الصقيعية جنوب مدينة داوسون في إقليم يوكون، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية.
ويُرجَح أن هذا الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت تجوب المنطقة حيوانات الماموث الصوفي والخيول البرية وأسود الكهوف وثيران البيسون العملاقة.
وهذا أول ماموث محنط شبه مكتمل يُعثر عليه في مثل هذه الحالة الجيدة من الحفظ في أميركا الشمالية.
وكان قد عثر على جزء من بقايا ماموث صغير سمّي "إيفي" في عام 1948 في منجم ذهب في ألاسكا، إضافة إلى أخرى محنطة عمرها 42 ألف عام في سيبيريا عام 2007، لحيوان سُمي "ليوبا" وكان بالحجم نفسه للماموث الذي اكتُشفت بقاياه أخيراً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حكومة يوكون إن الإقليم معروف في جميع أنحاء العالم بأحفوريات حيوانات العصر الجليدي، ولكن نادرا ما يتم اكتشاف "بقايا مومياء محنطة مع جلد ووبر".
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!
Lebanon 24
بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!
04:45 | 2022-06-26
26/06/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
01:02 | 2022-06-26
26/06/2022 01:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
14:47 | 2022-06-26
26/06/2022 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة مروّعة تلفّ الشوف.. طفلٌ يخسر حياته بسبب "مرجوحة"! (صورة)
Lebanon 24
مأساة مروّعة تلفّ الشوف.. طفلٌ يخسر حياته بسبب "مرجوحة"! (صورة)
04:46 | 2022-06-26
26/06/2022 04:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"صراع خفيّ" بين باسيل و"حزب الله".. "الإنقلاب" حصل!
Lebanon 24
"صراع خفيّ" بين باسيل و"حزب الله".. "الإنقلاب" حصل!
06:00 | 2022-06-26
26/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-06-26
"الوجه السعيد" يفوز في مسابقة "أقبح كلب في العالم"
11:00 | 2022-06-26
بسبب "الإفراط في شرب الكحول".. موظف يفقد بيانات نصف مليون مواطن
08:00 | 2022-06-26
مات 11 مرة وتوقف قلبه 35 دقيقة... مريض عاد للحياة بمعجزة وهذه تفاصيل ما حصل
07:45 | 2022-06-26
جريمة غامضة.. العثور على جثة 17 شابا داخل حانة
05:00 | 2022-06-26
ثمنها 60 ألف دولار... شاب يلقي بسيارته في البحر!
02:00 | 2022-06-26
عريس يقتل صديقه أمام المدعوين... شاهدوا ماذا حصل على المسرح!
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact