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جريمة غامضة.. العثور على جثة 17 شابا داخل حانة

Lebanon 24
26-06-2022 | 07:45
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قال مسؤولون في شرطة جنوب أفريقيا، الأحد، إن السلطات تحقق في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا داخل حانة شهيرة في مدينة إيست لندن.

وقال قائد شرطة المنطقة، الجنرال ثيمبينكوسي كينانا، لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية إنه تم العثور على 17 شابا أمواتا في حانة ليلية في إيست لندن"، مشيرا إلى أن "ملابسات موتهم غير معروفة حاليا"، وفقا لـ"فرانس برس".
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وأوضح أن بعض الأشخاص أخطروا الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في ضاحية سينيري بارك على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة، وفقا لـ"رويترز".

وذكر كينانا لـ"رويترز"، أن "ملابسات مقتلهم ما زالت قيد التحقيق"، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد سبب مقتل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما.
 
(الحرة) 
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