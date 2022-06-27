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انظر جيدا" وبدقة... حاول أن تصل لحل اللغز في 20 ثانية فقط!

Lebanon 24
27-06-2022 | 02:00
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إذا كنت تحب الخدع البصرية وترغب في حل الألغاز في وقت فراغك، فإن هذه الدعابة الذهنية مخصصة لك! فقد اخترناها لك بعناية نقلا عن موقع "جاغران جوش" Jagran Josh.

ونذكرك عزيزي القارئ أنه عند الشروع في حل مثل هذه الألغاز، عليك استخدام عقلك المبدع لأن الحل لن يكون أمامك مباشرة. وهنا يتعين عليك تخمين الكأس الذي يتم ملؤه أولاً من الصورة.
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ويمكن لشخص ذي عقل نشط حل هذا اللغز في غضون 20 ثانية لأنه سهل وبسيط.. فقط يحتاج للتركيز وقوة الملاحظة.

الإجابة:
عزيزي القارئ، كل ما عليك فعله هو النظر إلى الروابط التي سيتدفق الشاي من خلالها إلى الكؤوس.

فإذا نظرنا إلى الكأس رقم 1، فإن المسار قد تم حظره في البداية.

أما الكأس رقم 2 ، فقد تم حظر مساره أيضًا في النهاية.

كما ولن يملأ الكأس رقم 4 أولاً أيضًا، لأن مساره به انسداد في المنتصف.

إذن الجواب على هذا اللغز هو الكأس رقم 3. فسوف يتم ملء الكأس رقم 3 أولاً.
 
والآن عزيزي القارئ، من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة على مثل هذه الألغاز في بضع ثوانٍ.. أليس كذلك؟
 
(العربية)
 
المصدر: العربية
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