27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
33
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادثة مؤلمة هزت كولومبيا..مصرع 4 وإصابة المئات في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران
Lebanon 24
27-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة في كولومبيا، الأحد، في انهيار مدرج بمضمار مصارعة ثيران خلال حدث شعبي، حسب ما أفاد مسؤولون.
وقال خوسيه ريكاردو أوروزكو، حاكم مقاطعة توليما، لإذاعة محلية بعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال: "هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل".
Advertisement
انهار قسم كامل من ثلاثة طوابق من المدارج الخشبية المليئة بالمتفرجين، مما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا، وفق صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أوروزكو: "هناك حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة... هذه حصيلة أولية"، مشيرا إلى أن عناصر الطوارئ ما زالوا ينقلون الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
وأوضح المسؤول المحلي بالدفاع المدني لويس فرناندو فيليز، أنه لا يُعلم حتى الآن عدد الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض، لكنه أشار إلى أن المدرج كان ممتلئًا عند انهياره.
كان الحدث جزءًا من الاحتفالات المحيطة بمهرجان سان بيدرو الأكثر شعبية في المنطقة.
وأكد أوروزكو أن حكومة المقاطعة ستتحرك لحظر هذا الصنف من الفعاليات الخطرة والتي تروج لإساءة معاملة الحيوانات.
وأصيب عدة أشخاص السبت في حوادث خلال مصارعة الثيران في إل إسبينال التي يقطنها نحو 78 ألف شخص وتقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة بوغوتا.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
14:47 | 2022-06-26
26/06/2022 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
13:56 | 2022-06-26
26/06/2022 01:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
15:13 | 2022-06-26
26/06/2022 03:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2022-06-27
مزرعة أفاعي... هكذا تم العثور عليها
10:00 | 2022-06-27
تعاطي المخدرات يتزايد عالميا... ما هي الأسباب؟
07:00 | 2022-06-27
هل تتحدث أثناء النوم... اليك هذا الخبر
05:00 | 2022-06-27
نجاة امرأة من لدغة سامة تقود الشرطة إلى مزرعة أفاعي خطيرة.. اليكم التفاصيل!
02:00 | 2022-06-27
انظر جيدا" وبدقة... حاول أن تصل لحل اللغز في 20 ثانية فقط!
23:00 | 2022-06-26
برجك اليوم
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 19:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 19:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 19:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact