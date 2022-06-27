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حادثة مؤلمة هزت كولومبيا..مصرع 4 وإصابة المئات في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران

Lebanon 24
27-06-2022 | 08:00
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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة في كولومبيا، الأحد، في انهيار مدرج بمضمار مصارعة ثيران خلال حدث شعبي، حسب ما أفاد مسؤولون.


وقال خوسيه ريكاردو أوروزكو، حاكم مقاطعة توليما، لإذاعة محلية بعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال: "هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل".
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انهار قسم كامل من ثلاثة طوابق من المدارج الخشبية المليئة بالمتفرجين، مما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا، وفق صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأضاف أوروزكو: "هناك حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة... هذه حصيلة أولية"، مشيرا إلى أن عناصر الطوارئ ما زالوا ينقلون الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وأوضح المسؤول المحلي بالدفاع المدني لويس فرناندو فيليز، أنه لا يُعلم حتى الآن عدد الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض، لكنه أشار إلى أن المدرج كان ممتلئًا عند انهياره.

كان الحدث جزءًا من الاحتفالات المحيطة بمهرجان سان بيدرو الأكثر شعبية في المنطقة.

وأكد أوروزكو أن حكومة المقاطعة ستتحرك لحظر هذا الصنف من الفعاليات الخطرة والتي تروج لإساءة معاملة الحيوانات.

وأصيب عدة أشخاص السبت في حوادث خلال مصارعة الثيران في إل إسبينال التي يقطنها نحو 78 ألف شخص وتقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة بوغوتا.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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