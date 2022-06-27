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باستخدام حبل فقط... قروي يصطاد تمساحا عملاقا

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:00
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أشاد سكان قرية إندونيسية بنجاح أحد أفراد القرية في اصطياد تمساح يتجاوز طوله 4 أمتار في جزيرة سولاويسي باستخدام حبل فقط.

وظهر التمساح العملاق في مقطع فيديو وقد وثق عثمان، الذي يستخدم اسما واحدا شأنه شأن كثيرين في إندونيسيا، فكيه. وقال عثمان إن التمساح يتجول في المنطقة منذ يومين على الأقل، ما أثار ذعر السكان.
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وقال عثمان البالغ من العمر 53 عاما: "لو كنا تركناه، لوصل إلى اليابسة، ولما كنا استطعنا الوصول إلى حقول الأرز".

وأضاف: "كما أن هناك قنوات صرف حول الطرق هنا، حيث يقوم السكان المحليون بالصيد. وكان الأمر سيصبح خطيرا إذا ما زحف إلى قنوات الصرف. وكان عليّ المجازفة".

وأشاد سكان قرية أمباو إنداه بنجاح ابن قريتهم في اصطياد التمساح.

وقال المسؤول عمر صديق الفارزي: "ما فعله عثمان محل تقدير من المجتمع. البعض حتى يعتبرونه تصرفا بطوليا، لأنه أنقذ كثيرين ربما كانوا أصبحوا ضحايا".
 
 
(العربية)
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