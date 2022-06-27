25
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
25
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
باستخدام حبل فقط... قروي يصطاد تمساحا عملاقا
Lebanon 24
27-06-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد سكان قرية إندونيسية بنجاح أحد أفراد القرية في اصطياد تمساح يتجاوز طوله 4 أمتار في جزيرة سولاويسي باستخدام حبل فقط.
وظهر التمساح العملاق في مقطع فيديو وقد وثق عثمان، الذي يستخدم اسما واحدا شأنه شأن كثيرين في إندونيسيا، فكيه. وقال عثمان إن التمساح يتجول في المنطقة منذ يومين على الأقل، ما أثار ذعر السكان.
Advertisement
وقال عثمان البالغ من العمر 53 عاما: "لو كنا تركناه، لوصل إلى اليابسة، ولما كنا استطعنا الوصول إلى حقول الأرز".
وأضاف: "كما أن هناك قنوات صرف حول الطرق هنا، حيث يقوم السكان المحليون بالصيد. وكان الأمر سيصبح خطيرا إذا ما زحف إلى قنوات الصرف. وكان عليّ المجازفة".
وأشاد سكان قرية أمباو إنداه بنجاح ابن قريتهم في اصطياد التمساح.
وقال المسؤول عمر صديق الفارزي: "ما فعله عثمان محل تقدير من المجتمع. البعض حتى يعتبرونه تصرفا بطوليا، لأنه أنقذ كثيرين ربما كانوا أصبحوا ضحايا".
(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
01:23 | 2022-06-27
27/06/2022 01:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
03:05 | 2022-06-27
27/06/2022 03:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
05:17 | 2022-06-27
27/06/2022 05:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-06-27
لأول مرة في التاريخ... اطلاق أسماء على أمواج البحر
12:00 | 2022-06-27
مزرعة أفاعي... هكذا تم العثور عليها
10:00 | 2022-06-27
تعاطي المخدرات يتزايد عالميا... ما هي الأسباب؟
08:00 | 2022-06-27
حادثة مؤلمة هزت كولومبيا..مصرع 4 وإصابة المئات في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران
07:00 | 2022-06-27
هل تتحدث أثناء النوم... اليك هذا الخبر
05:00 | 2022-06-27
نجاة امرأة من لدغة سامة تقود الشرطة إلى مزرعة أفاعي خطيرة.. اليكم التفاصيل!
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 01:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 01:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 01:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact