27
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اختفاء مذيعة مصرية في ظروف غامضة.. والأمن يحقق
Lebanon 24
28-06-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبحث أجهزة الأمن المصرية ملابسات اختفاء مذيعة متغيبة منذ أكثر من 20 يوما.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية تعمل في إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، حيث كانت تقدم برنامجا بعنوان "المشاغبة" واختفت في ظروف غامضة منذ 20 يوما ولا يعلم أحد مكانها حتى الآن، وجميع هواتفها مغلقة.
Advertisement
وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة حيث تستمع لأقوال أسرتها وأصدقائها ومعارفها، وتتتبع آخر اتصالات هاتفية لها لمعرفة خط سيرها.
من جهة أخرى، لا تزال الصفحة الشخصية الخاصة بالمذيعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشطة بتدوينات، ولم تتوقف طيلة تلك الفترة.
وكانت المذيعة المصرية قد أثارت جدلا في مصر قبل 5 سنوات بعد ظهورها على الهواء وهي تتعاطي الهيروين، وصدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقافها.
وقامت المذيعة وخلال إحدى حلقات برنامجها والتي كانت تتحدث فيها عن الإدمان باستخراج مادة بيضاء من كيس واستنشقتها على الهواء، مضيفةً أنها وعدت أحد المتصلين بأن تتعاطى هيروين على الهواء، وأنها تنفذ وعدها.
وقامت المذيعة بعد استنشاق المادة بإضافتها أيضا على قطعة كعك وتناولتها، لتقول بعد ذلك إن المشهد كله كان تمثيلياً، وإن المادة البيضاء هي كيس سكر مطحون، وليس هيروين
وعقب قرار إيقافها خرجت المذيعة لتعلن عودة بث برنامجها في موعده المعتاد، وأضافت أنها ستبث برنامجها على يوتيوب في حالة رضوخ إدارة القناة للضغوط وإيقاف البرنامج.
(العربية)
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
14:53 | 2022-06-27
27/06/2022 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
23:34 | 2022-06-27
27/06/2022 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
05:17 | 2022-06-27
27/06/2022 05:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:30 | 2022-06-28
مواليد هذه الأبراج يتمتعون ببراءة الأطفال.. هل أنت من بينهم؟
02:00 | 2022-06-28
العثور على جثة إعلامية مختفية منذ عدة أيام
23:00 | 2022-06-27
برجك اليوم
16:00 | 2022-06-27
باستخدام حبل فقط... قروي يصطاد تمساحا عملاقا
14:00 | 2022-06-27
لأول مرة في التاريخ... اطلاق أسماء على أمواج البحر
12:00 | 2022-06-27
مزرعة أفاعي... هكذا تم العثور عليها
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 11:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 11:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 11:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact