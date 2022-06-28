اعرف شخصيتك من شكل قدمك!

يوجد اختلاف في شكل الأقدام وحجم أصابع القدم، إذ إن هناك شكل قدم مربعا وأحيانا يكون الإصبع الثاني هو إصبع القدم الكبير أو أن الأصابع الثلاثة الأولى، بما فيها إصبع القدم الكبير بنفس الارتفاع. وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "جارغان جوش" Jagran Josh، فإن هناك صلة بين شكل القدم والأصابع والسمات الشخصية.

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كشفت الدراسات أنه يمكن معرفة الكثير عن السمات الشخصية للمرء من خلال أربعة أنواع أساسية لشكل القدم، وهي القدم المصرية والقدم الرومانية والقدم اليونانية والقدم المربعة كما يلي:

1- شكل القدم المصرية

يكون شكل القدم المصرية عبارة عن وضع مستقيم لإصبع القدم الأكبر يليه كل أصابع القدم الأربعة التالية منحدرة بزاوية 45 درجة.



ويصف الخبراء شكل القدم المصرية بأنها قدم ملكية. ويتميز صاحبها بأنه يحب أن يتم الاعتناء به وتدليل نفسه. إن الجماليات مهمة جدًا بالنسبة له، وهو شديد التحفظ ولا يحب التعدي على خصوصيته. يميل الأشخاص ذوو شكل القدم المصرية عادة إلى أن يكونوا غامضين، حيث يتم إخفاء العديد من جوانب حياتهم تمامًا عن العالم الخارجي. ويفضلون الهروب من الواقع بخاصة أن طبيعتهم تكون حالمة. ويمكن أن يكون صاحب القدم المصرية مندفعًا ومتمردًا ومتقلب المزاج.

2- شكل القدم الرومانية

إذا كانت الأصابع الثلاثة الأولى، بما فيها إصبع القدم الكبير، بنفس الارتفاع متبوعًة بأصابع القدم الرابعة والخامسة أقصر طولًا، فإن هذا يعني أن الشخص يمتلك قدمًا رومانية.



ويتميز صاحب القدم الرومانية بأنه شخصية جذابة وشجاعة ومنفتحة على التجارب الجديدة. ويستمتع بالأماكن الاجتماعية حيث يمكنه التعرف على أشخاص جدد واكتشاف ثقافات جديدة. ويكون غالبًا شريكًا مخلصًا يحب قضاء الوقت مع أحبائه ويبذل جهدًا إضافيًا من أجل سعادتهم.



ويعيش الأشخاص ذوو الشكل الروماني للقدم حياة متوازنة وعادة ما يحافظون على شكل جسم متناسب. ولكن يمكن أن يكونوا متعجرفين أو عنيدين.

3- شكل القدم اليونانية

إذا كان إصبع القدم الثاني أكبر من باقي أصابع القدمين، فإنها تكون قدما يونانية أو ما يُعرف أيضًا باسم شكل قدم اللهب أو شكل قدم النار. إن صاحب شكل القدم اليونانية شخص مبدع يحب جلب الأفكار الجديدة. ويكون متحمسًا للغاية ومحفزًا للغاية، ويحب تشجيع الآخرين على تحقيق أحلامهم أيضًا.



لكن في الوقت نفسه يكون متهورًا للغاية ودائمًا ما يكون عالي الطاقة. ويندر أن يكون هناك لحظات ملل في صحبته علاوة على أنه رياضي ونشط. ويمكن ملاحظة عفويته الدائمة بوضوح.



ويعاني أصحاب القدم اليونانية من التعرض للإجهاد بسبب نشاطهم ومستويات الطاقة العالية. كما يبذلون جهدًا مضنيًا عند اتخاذ قرار.

4- شكل القدم المربعة

إذا كان ارتفاع جميع أصابع القدمين متساويا، بما يشمل إصبع القدم الكبير، فإنها قدم مربعة أو ما يُعرف أيضًا باسم قدم الفلاحين.



يكون صاحب القدم المربعة عمليا وموثوقا وصادقا ومتوازنا. يعيش حياة متوازنة للغاية. ويقوم بفحص جميع التفاصيل بعناية، ويتصفح جميع إيجابيات وسلبيات أي مسألة قبل اتخاذ أي قرار. ويمكن أن يستغرق وقتًا أطول قليلاً للتفكير في شيء ما ولكن بمجرد اتخاذ قرار سيتبعه بكل إخلاص.



ويقوم الأشخاص ذوو شكل القدم المربعة بمواءمة دائمة بين الإيجابية والسلبية، كما يكون لديهم جودة ممتازة في حل النزاعات. يتميز صاحب القدم المربعة بعقلية تحليلية تمامًا، ويشعر بثقة واطمئنان تام في حد ذاته.

ارتفاع وعرض القدم

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن أصحاب الأقدام ذات الأقواس العالية يكونون شخصيات مستقلة وذات اكتفاء ذاتي بينما تعكس أقواس القدم منخفضة الارتفاع أن أصحابها شخصيات تميل للانفتاح وتتمتع بعلاقات اجتماعية جيدة.



أما أصحاب الأقدام العريضة فيكونون عادة أشخاصا نشيطين للغاية ولا يمكنهم الجلوس في مكان واحد لفترة أطول من الوقت. إنهم يحبون التجول أو التنزه.



ويفضل الأشخاص ذوو الأقدام الرفيعة الجلوس باسترخاء ويتميزون بقدرتهم الرائعة في تفويض المهام والوظائف.

(العربية)