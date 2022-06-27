برج الحمل



لا تجعل الأفكار السلبية والسوداوية تفسد يومك. ستشعر بالراحة والطمأنينة فقط إذا تحدثت مع شخص تحبه ويحبك. ربما تنقذ شخصا ما اليوم من الموت أو ربما تسعف حيوانا مصابا تجده في طريقك. مساعدتك واهتمامك بالآخرين يعيد إليك ثقتك بنفسك.

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برج الثور



تستعد اليوم للتعامل مع الأمور بشكل منفتح جدا. لا تخش من إبداء رأيك أمام مجموعة كبيرة من الناس، لعل البعض يشجعك على تقديم المزيد من الأفكار. قم بتسجيل كل الأحداث اليوم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى لا تنسى شيئا مهما.

برج الجوزاء



استخدم قدراتك وذكاءك لإيجاد أفضل طريقة لاجتياز المصاعب. هذه التجارب والتحديات تجعلك أقوى فلا تنزعج ولا تتوتر. ستنجح اليوم في إنشاء علاقات جديدة وربما تجد صديقا مخلصا ووفيا. لا تحب قضاء الوقت بأكمله في العمل، ولكنك مضطر لذلك اليوم.

برج السرطان



ستعاني من الفراغ أو الوحدة اليوم خاصة في فترة الصباح، لكن سرعان ما تتحسن الأمور. تترك اليوم انطباعات جيدة عنك في نفوس الآخرين. المواقف التي تحدث بينك وبين الآخرين اليوم تعزز من روح الألفة والتقارب. تقدم اليوم وعودا عديدة ولكن هل أنت بالفعل ستستطيع الالتزام بها؟ عليك أن تجيب عن هذا السؤال!

برج الاسد



على الرغم من انتهائك أمس من كل الأعمال المسندة إليك إلا أنك اليوم مشغول بعمل إضافي أو مكلف بمهمة مفترض تسليمها في فترة زمنية محددة.من الممكن أن يكون مكتبك مكانا للقاءات عاطفية محتملة. تلفت النظر بحضورك وحماستك وذكائك، وربما ترتبط بشخص أكبر منك.

برج العذراء



أنت شخص لا تحب الحياة الروتينية.ولا تخاف أبدا من المجهول. تحب الانفتاح والتعرف على أشخاص من بلاد مختلفة. تشعر أحيانا أنك بحاجة إلى تغيير حياتك بالكامل. حتى ترضي رغباتك اليوم، ربما تخوض تجارب جديدة تغير شكل حياتك تماما.

برج الميزان



يقدم لك هذا اليوم فرصة لعرض كل إمكانياتك ومهاراتك الاحترافية في العمل. ستترك لدى الآخرين انطباعات جيدة، وربما تكون تصرفاتك العقلانية سببا في حصولك على مهنة جديدة.ربما يعرض عليك أحد الأشخاص فرصة عمل كنت تبحث عنها منذ شهور.

برج العقرب



تهمل صحتك غالبا. تعاني اليوم من ألم في رأسك بسبب كثرة الضغوط.يجب عليك اليوم زيارة الطبيب للاطمئنان على حالتك الصحية. تحب اكتشاف كل ما هو جديد. تحب الاطلاع على الكتب للتزود بالمعرفة. حاول أن تخصص وقتا للراحة والاسترخاء فقط.

برج القوس



يوم هادئ وجميل. تريد أن تنجز أعمالك بسرعة مهما كان حجمها أو صعوبتها. ربما يكون لديك وقت إضافي لكي تضع لمساتك الأخيرة على مشاريعك الخاصة التي لم تنته منها بعد. إعادة التنظيم والترتيب توفر عليك الجهد فيما بعد.

برج الجدي



حول طاقتك السلبية إلى طاقة إيجابية اليوم. قم بعمل قائمة مفصلة بما يفترض عليك القيام به اليوم من مهام وأعمال وواجبات. رتب هذه المهام حسب الأولوية.حان الوقت الآن لتنظم وقتك وتتخذ خطوات إيجابية جديدة لتطوير مشاريعك.

برج الدلو



أنت مضطر اليوم للتنازل عن أحد حقوقك من أجل الوصول إلى هدف ما. ربما تنسى اليوم أهم خطوات الخطة التي وضعتها من أجل تنفيذ مشاريعك الفترة المقبلة. اليوم مناسب جدا لمراجعة هذه الخطوات والتعامل مع أي تفاصيل دقيقة أو مشكلة كبيرة.

برج الحوت



حاول أن تهتم بمن بالآخرين اليوم. احرص على أن توضح لمن حولك باستمرار أهميتهم في حياتك وعبر لهم عن حبك. أنت تحب المغامرة فلا ترفض العروض التي يطرحها عليك بعض الأصدقاء. اخرج مع الأصدقاء وافعل ما تحبه.