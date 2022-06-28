Advertisement

منوعات

العثور على جثة إعلامية مختفية منذ عدة أيام

Lebanon 24
28-06-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-966331-637919945350576020.jpg
Doc-P-966331-637919945350576020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثة المذيعة شيماء جمال المختفية منذ عدة أيام، حيث تقوم أجهزة الأمن المصرية بالبحث في ملابسات اختفائها منذ أكثر من 20 يوما في ظروف غامضة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" أن الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على جثة المذيعة شيماء مدفونة داخل فيلا بالمنصورية. وهي معروفة إعلاميا بـ"مذيعة الهيروين" والتي تعمل بإحدى القنوات التليفزيونية.
Advertisement

وحسب المعلومات، فإن زوج المذيعة تقدم ببلاغ إلى أجهزة الأمن يفيد بتغيب زوجته، وأن آخر اتصال جمعهما أخبرته بأنها بصدد الانتهاء من جلسة عناية بشعرها لدى أحد المصففين بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وستتحرك بعدها إلى المنزل قبل غلق هاتفها.

وعلى الاثر تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قسم المساعدات الفنية؛ لتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خطوط السير المحتملة لها. كما تم إخطار النيابة العامة التي استعجلت التحريات.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:30 | 2022-06-28
00:00 | 2022-06-28
23:00 | 2022-06-27
16:00 | 2022-06-27
14:00 | 2022-06-27
12:00 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website