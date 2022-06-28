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مواليد هذه الأبراج يتمتعون ببراءة الأطفال.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 03:30
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يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

في التقرير التالي، يإليكم 4 أبراج قلوبهم لطيفة وبريئة مثل الأطفال، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
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- السرطان

أسوأ ما يمكن أن يخطر ببال مواليد السرطان عن شخص آخر هو التفكير في حقيقة أن الأفراد الآخرين كانوا لئيمين بالنسبة لهم.

فهم مخلوقات غير مألوفة ليس لديهم حقد في قلوبهم، وغالبًا ما يميلون إلى القلق بشأن رفاهية الناس في حياتهم ويميلون إلى تدليل من حولهم، وهذا هو أحد أسباب الاعتقاد بأن قلب السرطان نقي مثل قلب الطفل.

- الميزان

عند وقوع مشكلة أو أزمة، فإن مواليد برج الميزان يميلون إلى إلقاء اللوم على أنفسهم، ويتوهمون أنفسهم كشهداء وسيسقطون بسهولة بسبب الأخطاء التي يرتكبها الآخرون.

وغالبًا ما تعني طبيعتهم اللطيفة أنهم يتعرضون للتخويف في البداية في العمل وحتى من قبل شريكهم، لكن نقاء قلوبهم يفوز في النهاية.

- الأسد

يمكن أن يكون الأسد متنمرًا في بعض الأحيان، لكن على الرغم من أنه سريع الاشتعال عند إهماله، إلا أنه يحافظ على فضول الأطفال والبراءة طوال حياته.

كما إنه يجد الفرح في الأشياء البسيطة في الحياة وغالبًا، ما يكون مواليد برج الأسد أفرادًا أتقياء يؤمنون بإحساس قوي بالعدالة.

- الجوزاء

إذا كان من الممكن إحياء وجهة نظر الجوزاء عن عالم مثالي، فسيكون مكانًا يتعايش فيه الجميع مع بعضهم البعض ولا يوجد جوع أو فقر.

وما يجعل هذا الأمر فريدًا هو أنه لا يمكن للجميع الحفاظ على نقاء التفكير هذا عندما يتعلق الأمر بأفراد آخرين، ويفعل مواليد برج الجوزاء كل ما في وسعهم لمساعدة الغرباء العشوائيين أثناء مرورهم في الحياة.
 
(المصري اليوم)
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