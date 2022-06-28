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حبة كرز واحدة بـ300 دولار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:00
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ذكرت قناة NHK أن مبيعات كرز "Aomori Heartbeat" سجلت أرقاما قياسية في الأسعار بالأسواق اليابانية هذا العام.

وتبعا للقناة فإن "المزارعين في محافظة آموري بدأوا بالترويج بشكل نشط لهذا الصنف من الكرز منذ 3 سنوات تقريبا، لكن مبيعات هذه الثمار سجلت أرقاما قياسية في الأسواق اليابانية هذه السنة".
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وأشارت القناة إلى "أنه وخلال المزاد الأول لبيع هذا الكرز تمكن المروجون له من بيع العلبة التي تحوي 15 حبة من Aomori Heartbeat بسعر 600 ألف ين ياباني، أي أن سعر الحبة الواحدة بلغ 40 ألف ين (نحو 296 دولارا)، وهذا السعر أغلى بنسبة 25% تقريبا من السعر الذي بيع فيه هذا الكرز العام الماضي، وبشكل عام بيع خلال المزاد 11 علبة".

ويتميز صنف Aomori Heartbeat بثماره الكبيرة التي يتراوح قطرها ما بين 2 و2.5 سم، ولونه الأحمر الفاتح، ولمعان قشرته، ومذاقه المميز."نوفوستي"


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