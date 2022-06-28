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متجر يقدم بضاعته مجانا... ما هو الشرط

Lebanon 24
28-06-2022 | 12:00
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ابتكر متجر أثاث في مدينة بيلغورود الروسية طريقة غريبة ليمنح زبائنة فرصة للحصول على أريكة بالمجان.

وتبعا لقناة "lentadna" على "تليغرام"، فإن المتجر أجرى مسابقة للحصول على أريكة بالمجان لمن يستطيع الجلوس عليها دون مغادرتها لأطول فترة ممكنة، ويشارك في هذه المسابقة حاليا 3 شبان أصغرهم يبلغ من العمر 13 سنة.
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وخلال مقابلة أجراها مذيع القناة مع المتسابقين سألهم عن المدة التي جلسوا عليها على الأريكة منذ بدء المسابقة ليجيبه الشبان "62 ساعة"، وأوضح المتسابقون "أنهم عازمون على الجلوس على الأريكة لأطول فترة ممكنه، وأنهم خلال المدة التي قضوها عليها لم يذهبوا حتى لقضاء حاجتهم"." تليغرام @lentadna".


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