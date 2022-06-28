لماذا لم يتزوج؟... سر يكشف حول حياة هذا الممثل

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منذ أن لعب الدور الرئيسي في فيلم "تيتانيك" عام 1997، أصبح الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو أحد أهم نجوم هوليود على كل الأصعدة.ولم يحظ الممثل على جائزة الأوسكار، بسبب مظهره الجميل فحسب، بل إنه معروف أيضا بشخصيته الساحرة ومهاراته التمثيلية الاستثنائية وطبيعته الواقعية أيضاً.وطوال حياته المهنية، التي امتدت لأكثر من 3 عقود، قام الممثل المولود في لوس أنجلوس بمواعدة العديد من الممثلات وعارضات الأزياء، أمثال جيزيل بوندشين وبليك ليفلي ونعومي كامبل وكريستين زانغ وإيفا هيرزيغوفا.وعلى الرغم من أنه كان في عدة علاقات، أطولها مع جيزيل بوندشين وصديقته الحالية كاميلا موروني يميل دي كابريو إلى الابتعاد عن موضوع الزواج ولا يبدو أن لديه أي خطة للإقدام على هذه الخطوة في الفترة المقبلة.وقال ليوناردو في أكثر من ظهور تلفزيوني أنه سيتزوج في الوقت المناسب، وأنه ليس معارضاً للفكرة بل ينتظر أن يحين موعدها.وكشف ليوناردو، في مقابلة مع مجلة "باريد"، أنه من الصعب التنبؤ بالزواج ، ولا يمكن التخطيط له"، مضيفاً: "سيأتي ذلك عندما يحين الوقت"."سكاي نيوز عربية"