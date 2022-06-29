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منوعات
شاب جمع 10 مليارات دولار من التشفير..وهذا ما فعله!
Lebanon 24
29-06-2022
|
05:00
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تستكشف بورصة العملات المشفرة FTX التابعة للملياردير الشاب سام بنكمان فريد، قدرتها على الاستحواذ على شركة روبين هود ماركتس، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، اطلعت عليه "العربية.نت".
وقال أحد المصادر إن FTX تناقش داخلياً كيفية شراء شركة السمسرة القائمة على تطبيق تقني للتداول، فيما قال شخص آخر إن "روبين هود" لم تتلق عرض استحواذ رسمي من FTX.
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بدوره، قال بنكمان فريد في بيان: "نحن متحمسون بشأن آفاق أعمال روبين هود والطرق المحتملة التي يمكننا من خلالها الشراكة معهم".
ومع ذلك، لا توجد محادثات اندماج أو استحواذ نشطة مع شركة روبين هود.
ويتحكم مؤسسو "روبين هود"، والرئيس التنفيذي فلاد تينيف والمدير الإبداعي بايجو باهات، بأكثر من 50% من قوة تصويت في الشركة، وفقاً لملف تنظيمي.
وفي مايو، كشف مؤسس بورصة FTX، أن شركة أخرى يسيطر عليها، هي Emergent Fidelity Technologies، اشترت حصة 7.6% في "روبين هود"، إذ دفع حوالي 648 مليون دولار مقابل الأسهم.
وفقدت "روبين هود" حوالي ثلاثة أرباع قيمتها منذ الطرح العام الأولي للشركة في يوليو الماضي، فيما ارتفع السهم بنسبة 14% بعد تقرير "بلومبرغ"، مما أدى إلى إيقاف التداول مؤقتاً على السهم ليغلق يوم الاثنين عند 9.12 دولار.
وأدى ذلك إلى رفع القيمة السوقية لشركة "روبين هود" إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.
وستجمع الصفقة بين شركتين قفزتا إلى الصدارة خلال الطفرة التي أشعلها وباء كورونا، قبل أن تعاني من الانخفاضات الحادة هذا العام في أسواق الأسهم والعملات المشفرة.
كما أنه سيمثل نهاية فترة التحول الدراماتيكي لـ"روبين هود"، وهي منصة تداول شهيرة بين المستثمرين الأفراد، لمعت في معركة "جيمستوب"، وتمتلك 22.8 مليون حساب.
ويُعد بنكمان فريد، البالغ من العمر 30 عاماً، أحد أغنى الأشخاص في مجال العملات المشفرة، حيث تبلغ ثروته حوالي 10 مليارات دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
(العربية)
المصدر: العربية
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