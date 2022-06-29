الفرار الكبير... محاولة هروب من سجن تتحول لـ"مأساة" تهز كولومبيا

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محاولة فاشلة للهروب، سجلتها أروقة سجن كبير في كولومبيا، تحولت إلى "مأساة" بعد مقتل العشرات من السجناء.ولقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم وأصيب العشرات، فجر الاثنين، خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أفاد مسؤول لوكالة فرانس برس.وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية: "هناك حتى الآن 49 قتيلا" موضحا أن "الحصيلة أولية وقد ترتفع".ومن غير المعروف حتى الآن ما الذي تسبب بأعمال الشغب الجماعية، في السجن الذي يقع بمدينة تولوا، ويضم قرابة 1300 سجينا، وفقا لرئيس وكالة السجون في كولومبيا.