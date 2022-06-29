هذه الأبراج لديها قدرة التأثير على الآخرين بسهولة.. هل أنت منها؟

4 أبراج لديها قدرة التأثير على الآخرين، حسب ما نشره موقع «pinkvilla»، فمن هي؟

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-الحملمواليد برج الحمل متحمسون للغاية ومتحدثون لطيفون، ما يساعدهم في قوتهم المؤثرة للغاية. كما أن كلماتهم معدية ويمكن أن تجذب الناس بسهولة إلى تصديقهم دون تردد.بالإضافة إلى أفعالهم العفوية للغاية، ولا أحد يعرف الخطوة التي سيتخذونها للعب هذه اللعبة الذهنية دون عناء وتعب.ويمكن لمولود برج الحمل فعل أي شيء لخدمة غرضهم، فهم ماهرون مثل الثعلب لقراءة الآخرين وعندما يتعلق الأمر باستخدام الناس لمصلحتهم الخاصة.- الثورمواليد برج الثور يركزون وقويون، ويمكنهم بسهولة جعل الناس يتبعونهم ويسيرون معهم.وإذا دخل شخص ما بين أهدافهم واعترض طريقهم، فإن هؤلاء الأشخاص يصبحون لئيمين ويسحرونك بقاموس من الكلمات الناعمة كعلاج لتقتيت الشخص العائق.بالإضافة إلى أن برج الثور عنيد ما يجعله لطيف بدرجة كافية بينما يضلل الناس ويجعلهم يتبعونه.-سرطانغالبًا ما يظل مواليد السرطان من ذوي التوجهات المهنية ويتلاعبون بالأشخاص الذين يأتون بين حياتهم المهنية بكلمات مغلفة بالسكر.إذ يريد السرطان دائمًا القيام بالأشياء بطريقته الخاصة وفي السعي لتحقيق ذلك، لن يترددوا في طلب المساعدة من قوة التأثير.- القوسالقوس هو أضعف الناس تأثيراً في هذه القائمة، فهؤلاء الناس يصنعون وجوهًا بريئة كالأطفال مع كلمات ساحرة لخداع الآخرين.وفي بعض الأحيان ، يصبح القوسون لئيمين جدًا لمجرد تلبية دوافعهم، بحيث يصبحون مزيفين من أجل تحقيق ما يريدون.وهؤلاء الناس لا يريدون أبدًا مواجهة الواقع، ولكنهم دائمًا يقفون بقوة لتحقيق أهدافهم، وهذا ما يقودهم نحو طريق التلاعب.