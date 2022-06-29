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لم تعلم انها حامل... انجبت طفلها في الحمام

Lebanon 24
29-06-2022 | 10:00
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أفادت صحيفة الإندبندنت أن طالبة جامعية في المملكة المتحدة فوجئت عندما هرعت إلى المرحاض بسبب آلام في البطن لتنجب طفلا يزن ثلاثة كيلوغرامات.

وقالت الطالبة جيس ديفيس البالغة من العمر 20 سنة، إنها "ليس لديها أي فكرة" عن حملها وكانت تعتبر أن الألم في بطنها هو تقلصات الدورة الشهرية.
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وولدت جيس الطفل في الأسبوع الـ35 من الحمل ولم تظهر عليها خلال هذه الأسابيع أعراض الحمل، ولا حتى نتوء بطني صغير ينبهها أنها حامل.

واعتبرت جيس أن تاريخ 11 حزيران الذي استقبلت ابنها فيه "شكل لها أكبر صدمة في حياتها، وتمنت لو كانت في حلم".

وقالت إنها لم تشعر بأعراض الحمل أبدا طيلة هذه الفترة وأنها كانت تعيش حياتها بشكل اعتيادي، حتى شعرت بألم حاد في بطنها واعتقدت أنه ألم بطني حاد لتحدث "المفاجأة" لها وتلد الطفل داخل المرحاض."geo"

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