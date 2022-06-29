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منوعات
الأولى عالمياً.. كبسولات ستجعل رحلة الطيران أكثر راحة
Lebanon 24
29-06-2022
|
11:42
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كبسولات نوم هي الأولى من نوعها في العالم، طرحتها شركة طيران نيوزيلندا، بهدف منح ركاب الدرجة الاقتصادية مزيداً من الراحة خلال رحلاتهم، في طائرات "دريملاينر"، التي ستحلق في السماء عام 2024.
وتأتي الخطوة، استجابة لتعليقات العملاء الهائلة حول أهمية النوم والحاجة إلى مزيد من الراحة والمساحة، أثناء رحلات السفر الطويلة.
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وسيتم تزويد طائرة "دريملاينرز"، بستة أسرّة تحتوي على ستائر ومنافذ شحن، ويمكن للمسافرين الاقتصاديين حجزها لمدة أربع ساعات في المرة الواحدة على الرحلات الطويلة.
وأضافت الشركة أيضا إلى مقصورات الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية الممتازة، معدات تمكن العملاء من مد أرجلهم وتناول الطعام في أوقات فراغهم طوال الرحلة.
وبمجرد انتهاء الوقت المحدد لكل راكب، سيقوم الطاقم بتغير الملاءات استعداداً لاستقبال مسافر جديد.
ويشير الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا، جريج فوران، إلى طموح الشركة لخلق أعظم تجارب الطيران على الإطلاق.
وأضاف: تعتبر الكبسولات خطوة فريد للريادة في تجربة السفر لمسافات طويلة جدا، لقد ركزنا على النوم والراحة والعافية لأننا نعرف مدى أهمية أن يصل عملاؤنا إلى راحة جيدة.
وأكمل قائلاً: "أردنا أن نقدم لعملائنا خيار الاستلقاء، وهكذا ولدت فكرة كبسولات النوم، سيكون تغييرا حقيقيا لقواعد اللعبة بالنسبة لتجربة السفر الاقتصادي".
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