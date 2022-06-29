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طفل يسقط من الشرفة... ولكن صدفة حالت دون وقوع فاجعة (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2022 | 11:54
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أنقذ رجل عن طريق الصدفة طفلا صغيرا من موت محتم بعدما سقط من شرفة منزله في مدينة أماسيا شمال تركيا.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، رجلا يقف قرب أحد المحلات في أماسيا، ليتفاجأ بسقوط جسم من أعلى الشرفة فوقه.
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وتفاجأ روحي أسي عندما شاهد الجسم الذي سقط فوق كتفه، بعدما عرف أنه طفل صغير يبلغ من العمر عاما واحدا.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن وسائل إعلام تركية قولها، إن الطفل سقط من شرفة الطابق الأول بينما كان يلعب هناك.
 
وفي حديث لوسائل إعلام تركية قال أسي: "ظننت أن إناء زهور قد سقط على كتفي، لكني تفاجأت عندما شاهدت الطفل على الأرض".

وأضاف: "كانت هناك إصابات طفيفة، والدم يسيل من فم الطفل، لكنه في حال مستقرة بعدما نقل إلى المستشفى. من حسن حظي أيضا أن كتفي لم تكسر أيضا".
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