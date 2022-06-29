إعدام شخص والسجن المؤبد لوالدته وزوجته... والسبب جريمة قتل مروعة

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قضت محكمة مصرية بمعاقبة مواطن بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لزوجته ووالدته، وذلك لاتهامهم بقتل زوجة شقيقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا في شهر آب 2019 يفيد بتلقيها بلاغا من ربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، ضد المتهمين بقتل ابنتها المجني عليها، بسبب خلافات بينهم، وبالتحريات تبين صحة الواقعة، وأن سبب ارتكابهم الجريمة مشاكل منزلية بينهم من مصروفات ونظافة المنزل وتجهيز الطعام، فالمتهمة الثالثة اتفقت مع ابنها وزوجته على التخلص من المجنى عليها لمنع إثارة المشاكل بالمنزل.وتبين أن سبب الوفاة تناول مادة سامة هي مبيد يضاف للمحاصيل فوسفيد الألومنيوم وما يحدثه من توقف المراكز الرئيسية بالمخ والأعضاء الحيوية ونقص أكسيد الدم وهبوط حاد بالدورة الدموية.وقد تم إلقاء القبض عليهم، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.