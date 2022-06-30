ثروته وصلت لـ 9.6 مليار دولار.. أين ينفق مصمم الأزياء جورجيو أرمانى أمواله؟

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الاينفق الكثير من المشاهير أموالهم الطائلة على شراء عقارات أو سيارات فاخرة أو أشياء أخرى، وهذا ما يفعله أيضاَ مصمم الأزياء جورجيو أرماني مالك علامة جورجيو أرماني التجارية، ومن زبائنه العديد من المشاهير مثل المغنية ليدى جاجا، وتبلغ ثروته 9.6 مليار دولار، لكن أين ينفق جورجيو أمواله، هذا ما نستعرضه في التقريرالتالى ، وفقاً لما ذكره موقع " therichest ".أين ينفق جورجيو أرمانى أمواله ؟فنادق ومنتجعات أرمانيأسس أرمانى فنادق ومنتجعات في عام 2005 في بعض المناطق حول العالم مثل، دبي ، وكذلك في ميلانو وإيطاليا ووفقًا لـ Lexington Downtown Hotel ، يقع فندق Armani Hotel Dubai داخل برج خليفة، أطول مبنى في العالم ، ويحتل الطابقين 38 و 39، ويبلغ سعر الجناح الفردي مع شرفة في Armani Ambassador Hotel 1406 دولارات في الليلة .مطاعمأطلق أرمانى أول مطعم له في باريس وبعد ذلك افتتح أكثر من 20 مطعمًا في مواقع متعددة من نيويورك وفلوريدا وبريطانيا ومصر وجامايكا وميلانو ودبي.السيارات الفاخرةيمتلك أشهر السيارات التي تصل قيمتها أحيانًا إلى مئات ملايين الدولارات حيث يمتلك مجموعة من السيارات الرياضية الغريبة الكلاسيكية والحديثة .منازل ويختيمتلك أرماني عدد قليل من المنازل التى تشمل قصره في سان موريتز ، سويسرا؛ وشقة في مانهاتن والتي اشتراها مقابل 17.5 مليون دولار ؛ وفيلا بمساحة 15000 قدم مربع ، 26 غرفة في ميلانو، وفيلا كاريبية على جرف يقع في جالي باي هايتس على طول الساحل الغربي لأنتيجوا والتي يزورها على مدار العام، كما يمتلك يخت سوبر.