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خلال دفع عربة طفلها قُتلت... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-06-2022 | 05:00
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ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين بالشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك أصيبت برصاصة في رأسها وقتلت الأربعاء.

وذكرت قناة (إن.بي.سي-4) أن الضحية نُقلت إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها‘ فيما لم يصب الرضيع بأي سوء.
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وفي مؤتمر صحافي قرب مكان الحادث في مانهاتن، ناشد إريك أدمز رئيس بلدية نيويورك بالمساعدة في ضبط مطلق النار.

وقال: "سنعثر على الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة المروعة. سنجده ونقدمه للعدالة".

وقالت شرطة مدينة نيويورك على "تويتر" إن على السكان تجنب المنطقة بسبب التحقيق.
 
وقالت قناة "إيه.بي.سي-7" إن مسلحا يرتدي ملابس سوداء أطلق النار على رأس المرأة بعدما اقترب منها من الخلف، مضيفة أن طفلها الرضيع لم يصب بسوء.

ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات، يبدو بعضها عشوائيا، في شوارع ومحطات مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.
المصدر: العربية
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