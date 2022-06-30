Advertisement

منوعات

موظف استقال من ثمّ اختفى ومعه 179 ألف دولار... إليكم ما حصل!

Lebanon 24
30-06-2022 | 08:04
A-
A+
Doc-P-967215-637921984674853329.jpg
Doc-P-967215-637921984674853329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل موظف من تشيلي على 286 ضعف راتبه عن طريق الخطأ في مايو، وبعد تدارك الشركة ما حدث وعد بإرجاع المبلغ لكنه استقال واختفى.

ويتلقى الموظف راتب شهري وقدره 500 ألف بيزو تشيلي بما يعادل 540 دولار أميركي، لكنه تلقى بالخطأ راتب يقارب 166 مليون بيزو، بما يعادل حوالي 179 ألف دولار تقريبا، وفقا لصحيفة "إنديا تايمز".
Advertisement

ويعمل الرجل بشركة Consorcio Industrial de Alimentos والتي تعد واحدة من أكبر شركات اللحوم الباردة في تشيلي.

وتم ملاحظة الخطأ عند فحص السجلات المالية للشركة، وتواصلت الإدارة مع الموظف الذي أقر بالواقعة ووافق على إعادة المبلغ الذي تم دفعه له بالزيادة، وفقا لصحيفة "تايمز ناو".

وتأخر الموظف في إعادة المبلغ، ما دفع الشركة للتواصل معه مرة أخرى، لكنه لم يرد على الاتصالات، وفي 2 حزيران، توجه الموظف مع محاميه إلى الشركة وقدم استقالته، وبعد ذلك توقف عن الرد على هاتفه وهرب بالأموال، وفقا لصحيفة " إنديا تايمز".

واتخذت الشركة إجراءات قانونية ضد الرجل لاستعادة الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ.
 
(الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-06-30
08:00 | 2022-06-30
07:00 | 2022-06-30
05:49 | 2022-06-30
05:00 | 2022-06-30
05:00 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website