موظف استقال من ثمّ اختفى ومعه 179 ألف دولار... إليكم ما حصل!

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حصل موظف من تشيلي على 286 ضعف راتبه عن طريق الخطأ في مايو، وبعد تدارك الشركة ما حدث وعد بإرجاع المبلغ لكنه استقال واختفى.ويتلقى الموظف راتب شهري وقدره 500 ألف بيزو تشيلي بما يعادل 540 دولار أميركي، لكنه تلقى بالخطأ راتب يقارب 166 مليون بيزو، بما يعادل حوالي 179 ألف دولار تقريبا، وفقا لصحيفة "إنديا تايمز".ويعمل الرجل بشركة Consorcio Industrial de Alimentos والتي تعد واحدة من أكبر شركات اللحوم الباردة في تشيلي.وتم ملاحظة الخطأ عند فحص السجلات المالية للشركة، وتواصلت الإدارة مع الموظف الذي أقر بالواقعة ووافق على إعادة المبلغ الذي تم دفعه له بالزيادة، وفقا لصحيفة "تايمز ناو".وتأخر الموظف في إعادة المبلغ، ما دفع الشركة للتواصل معه مرة أخرى، لكنه لم يرد على الاتصالات، وفي 2 حزيران، توجه الموظف مع محاميه إلى الشركة وقدم استقالته، وبعد ذلك توقف عن الرد على هاتفه وهرب بالأموال، وفقا لصحيفة " إنديا تايمز".واتخذت الشركة إجراءات قانونية ضد الرجل لاستعادة الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ.